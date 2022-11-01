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Праздничный рецепт от чешского шефа: солено-копченый лосось всего за 30 часов (+секрет — бальзамическая глазурь)

Праздничный рецепт от чешского шефа: солено-копченый лосось всего за 30 часов (+секрет — бальзамическая глазурь)

Партнер рубрики:
Андрей Балан
13 декабря
09:31
654
Продолжаем кулинарную подготовку к праздникам! В этот раз Андрей Балан, шеф-повар, живущий в Чехии, поделится частичкой своего 20-летнего опыта работы в лучших ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии: «Ребята, суперзакуска на столе. Что может быть вкусней (из рыбки), чем малосоленый копченый лосось? На вкус, как говорится, язык проглотишь. Также я хочу показать, как приготовить универсальную глазурь из бальзамического уксуса. Уверен, вы останетесь довольны рецептом и будете солить лосось только так».

Праздничный рецепт от чешского шефа: солено-копченый лосось всего за 30 часов (+секрет — бальзамическая глазурь)

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

«Берем жирного лосося — вес неважен. Соотношение соли и сахара 2 к 1. Посолочная смесь должна полностью покрыть рыбу. В видео я засолил два филе рыбы — общий вес 800–850 граммов».

Посолочная смесь:

  • 2 стакана крупной морской соли — мелкая соль не подходит
  • 1 стакан сахара (тростникового или кокосового, не белого)

Сначала рыба солится 6 часов при комнатной температуре. Затем держим ее 24 часа в холодильнике, в сумме это 30 часов.

Затем моем в яблочном соке и оставляем подсушиться на воздухе 30 минут. Сервируем.

По желанию коптим в холодном дыму 5–6 часов. Завернули в пергаментную бумагу, отправили отдыхать 4–5 часов в холодильнике. Сервируем. Храним в пергаментной бумаге в холодильнике 6–7 дней. Можно заморозить, герметично упаковав в вакуумный пакет. Срок хранения в морозилке (–15°C и ниже) — 3 месяца.

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