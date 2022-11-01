Идеально к праздникам! Изысканный паштет из куриной печени с чатни — рецепт от чешского шефа (видео)

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПАШТЕТА:
- 500 г куриной печени
- 250 г сливочного масла
- 2–3 ст. л. оливкового масла
- соль/перец по вкусу
- 1 веточка сельдерея
- 1 луковица
- 5–6 зубчиков чеснока
- половина моркови
- 1 ч. л свежего тимьяна (чабреца), можно сухого
- половина апельсина (выдавливаем сок)
- 70–100 мл сухого вина
- 50 мл рома или коньяка/виски
- 1 зубчик чеснока (свежего, в конце приготовления)
- 1 ст. л сока лимона
Смесь «Пять специй»:
- 5 шт. кардамона
- 1 ч. л семян фенхеля
- 3 частички бадьяна (звездочки аниса)
- 1/4 палочки корицы (или 1/4 ч. л. молотой)
- 6 шт. гвоздики
Чатни, который мы с вами сегодня приготовим, идеально сочетается с паштетами и сырами. Внешне чатни напоминает наше варенье. Чатни обычно сладкий, пряный и острый. Эта приправа возбуждает аппетит и стимулируют пищеварение.
ЧАТНИ:
- 1 шт. красного лука
- 2–3 ст. л. оливкового масла
- половина яблока
- половина манго (можно заменить на персик, курагу, изюм, финики, грушу и т.д.)
- 150 мл красного винного уксуса
- 100 г тростникового сахара
Специи для чатни:
- 1/4 ч. л. соли
- 2 частички бадьяна (звездочки аниса)
- 1/4 палочки корицы (или 1/4 ч. л. молотой)
- 5 шт. гвоздики
Источеская справка:
Чатни — традиционные индийские соусы, оттеняющие вкус основного блюда. Острые чатни хорошо дополняют неострые блюда, своим ярким цветом украшая стол. Они пришли в английскую и французскую кулинарию в XVIII веке, во времена, когда Индия была колонией Англии. Чатни иногда делают из овощей, но чаще — из фруктов. Компоненты следует варить до тех пор, пока они не разварятся. В конце XVIII века в английский чатни стали добавлять уксус для увеличения срока хранения во время перевозки из Индии в Англию. Этим и отличается английский чатни от индийского. Чтобы оттенить вкус основного блюда, достаточно одной-двух ложек чатни. Соус подают в маленьких розетках или кладут на тарелку рядом с лепешками, рисом , рыбой или мясом.
Приятного аппетита!
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