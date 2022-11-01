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Идеально к праздникам! Изысканный паштет из куриной печени с чатни — рецепт от чешского шефа (видео)

Идеально к праздникам! Изысканный паштет из куриной печени с чатни — рецепт от чешского шефа (видео)

Партнер рубрики:
Андрей Балан
16 декабря
10:26
221
Расширьте свои кулинарные горизонты, приготовив блюдо из ингредиентов, которые вы найдете в каждом чешском супермаркете или на рынке! Сегодня готовим восхитительный паштет из куриной печени. Уникальное сочетание специй и приправ — блюдо для ценителей изысканного вкуса и необычных вкусовых впечатлений.

Идеально к праздникам! Изысканный паштет из куриной печени с чатни — рецепт от чешского шефа (видео)

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

                       

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПАШТЕТА:

  • 500 г куриной печени
  • 250 г сливочного масла
  • 2–3 ст. л.  оливкового масла
  • соль/перец по вкусу
  • 1 веточка сельдерея
  • 1 луковица
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • половина моркови
  • 1 ч. л свежего тимьяна (чабреца), можно сухого
  • половина апельсина (выдавливаем сок)
  • 70–100 мл сухого вина
  • 50 мл рома или коньяка/виски
  • 1 зубчик чеснока (свежего, в конце приготовления)
  • 1 ст. л сока лимона

Смесь «Пять специй»:

  • 5 шт. кардамона
  • 1 ч. л семян фенхеля
  • 3 частички бадьяна (звездочки аниса)
  • 1/4 палочки корицы (или 1/4 ч. л. молотой)
  • 6 шт. гвоздики

Чатни, который мы с вами сегодня приготовим, идеально сочетается с паштетами и сырами. Внешне чатни напоминает наше варенье. Чатни обычно сладкий, пряный и острый. Эта приправа возбуждает аппетит и стимулируют пищеварение.

ЧАТНИ:

  • 1 шт. красного лука
  • 2–3 ст. л. оливкового масла
  • половина яблока
  • половина манго (можно заменить на персик, курагу, изюм, финики, грушу и т.д.)
  • 150 мл красного винного уксуса
  • 100 г тростникового сахара

Специи для чатни:

  • 1/4 ч. л. соли
  • 2 частички бадьяна (звездочки аниса)
  • 1/4 палочки корицы (или 1/4 ч. л. молотой)
  • 5 шт. гвоздики

Источеская справка:

Чатни — традиционные индийские соусы, оттеняющие вкус основного блюда. Острые чатни хорошо дополняют неострые блюда, своим ярким цветом украшая стол. Они пришли в английскую и французскую кулинарию в XVIII веке, во времена, когда Индия была колонией Англии. Чатни иногда делают из овощей, но чаще — из фруктов. Компоненты следует варить до тех пор, пока они не разварятся.  В конце XVIII века в английский чатни стали добавлять уксус для увеличения срока хранения во время перевозки из Индии в Англию. Этим и отличается английский чатни от индийского. Чтобы оттенить вкус основного блюда, достаточно одной-двух ложек чатни. Соус подают в маленьких розетках или кладут на тарелку рядом с лепешками, рисом , рыбой или мясом.

Приятного аппетита!

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