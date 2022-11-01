Идеально к праздникам! Изысканный паштет из куриной печени с чатни — рецепт от чешского шефа (видео)

Расширьте свои кулинарные горизонты, приготовив блюдо из ингредиентов, которые вы найдете в каждом чешском супермаркете или на рынке! Сегодня готовим восхитительный паштет из куриной печени. Уникальное сочетание специй и приправ — блюдо для ценителей изысканного вкуса и необычных вкусовых впечатлений.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.





ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПАШТЕТА:

500 г куриной печени

250 г сливочного масла

2–3 ст. л. оливкового масла

соль/перец по вкусу

1 веточка сельдерея

1 луковица

5–6 зубчиков чеснока

половина моркови

1 ч. л свежего тимьяна (чабреца), можно сухого

половина апельсина (выдавливаем сок)

70–100 мл сухого вина

50 мл рома или коньяка/виски

1 зубчик чеснока (свежего, в конце приготовления)

1 ст. л сока лимона

Смесь «Пять специй»:

5 шт. кардамона

1 ч. л семян фенхеля

3 частички бадьяна (звездочки аниса)

1/4 палочки корицы (или 1/4 ч. л. молотой)

6 шт. гвоздики

Чатни, который мы с вами сегодня приготовим, идеально сочетается с паштетами и сырами. Внешне чатни напоминает наше варенье. Чатни обычно сладкий, пряный и острый. Эта приправа возбуждает аппетит и стимулируют пищеварение.

ЧАТНИ:

1 шт. красного лука

2–3 ст. л. оливкового масла

половина яблока

половина манго (можно заменить на персик, курагу, изюм, финики, грушу и т.д.)

150 мл красного винного уксуса

100 г тростникового сахара

Специи для чатни:

1/4 ч. л. соли

2 частички бадьяна (звездочки аниса)

1/4 палочки корицы (или 1/4 ч. л. молотой)

5 шт. гвоздики

Источеская справка: Чатни — традиционные индийские соусы, оттеняющие вкус основного блюда. Острые чатни хорошо дополняют неострые блюда, своим ярким цветом украшая стол. Они пришли в английскую и французскую кулинарию в XVIII веке, во времена, когда Индия была колонией Англии. Чатни иногда делают из овощей, но чаще — из фруктов. Компоненты следует варить до тех пор, пока они не разварятся. В конце XVIII века в английский чатни стали добавлять уксус для увеличения срока хранения во время перевозки из Индии в Англию. Этим и отличается английский чатни от индийского. Чтобы оттенить вкус основного блюда, достаточно одной-двух ложек чатни. Соус подают в маленьких розетках или кладут на тарелку рядом с лепешками, рисом , рыбой или мясом.

Приятного аппетита!

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