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ВИДЕО: Готовим чешское блюдо к новогоднему столу: картофельный салат (bramborový salát) — альтернатива оливье

ВИДЕО: Готовим чешское блюдо к новогоднему столу: картофельный салат (bramborový salát) — альтернатива оливье

Партнер рубрики:
Андрей Балан
20 декабря
13:40
590
Сегодня в нашем «Не постном меню» — чешский картофельный салат. Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

ВИДЕО: Готовим чешское блюдо к новогоднему столу: картофельный салат (bramborový salát) — альтернатива оливье

«Это вкусное, полезное, свежее, нежирное блюдо — прекрасная альтернатива салату оливье. Идеальный салат на ваш новогодний стол.  Рецепт, как всегда, с моими авторскими нюансами и дополнениями», — говорит шеф-повар.

Ингредиенты для картофельного салата:

  • 450 г картофеля
  • 100 г моркови
  • 120 г корня сельдерея
  • 40 г хрена (корня)
  • 140 г яблок
  • 2 яйца (вкрутую)
  • 70 г соленых огурцов
  • 100 г свежих огурцов
  • 70 г лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. петрушки
  • соль/перец по вкусу
  • 1 ст. л. сока лимона (для яблока и хрена)

Французский майонез:

  • 1 желток
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1 ст. л. сока лимона

Вмешать:

  • 50 мл оливкового масла
  • 80 мл подсолнечного масла
  • 50–70 мл овощного бульона (холодного)
  • 1 ч. л. соуса ворчестер
  • соль/перец по вкусу
  • 1 ч. л. тростникового сахара
  • 1 ст. петрушки
  • 2 зубчика чеснока

Гренки:

  • 1 французский багет
  • 1 ст. л. семян кунжута
  • 1 ст. л. семян мака
  • 50 г оливкового масла
  • 70 г сыра (грюйера или какой есть)

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