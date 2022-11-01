ВИДЕО: Готовим чешское блюдо к новогоднему столу: картофельный салат (bramborový salát) — альтернатива оливье

Сегодня в нашем «Не постном меню» — чешский картофельный салат. Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

«Это вкусное, полезное, свежее, нежирное блюдо — прекрасная альтернатива салату оливье. Идеальный салат на ваш новогодний стол. Рецепт, как всегда, с моими авторскими нюансами и дополнениями», — говорит шеф-повар.

Ингредиенты для картофельного салата:

450 г картофеля

100 г моркови

120 г корня сельдерея

40 г хрена (корня)

140 г яблок

2 яйца (вкрутую)

70 г соленых огурцов

100 г свежих огурцов

70 г лука

1 зубчик чеснока

1 ст. л. петрушки

соль/перец по вкусу

1 ст. л. сока лимона (для яблока и хрена)

Французский майонез:

1 желток

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. сока лимона

Вмешать:

50 мл оливкового масла

80 мл подсолнечного масла

50–70 мл овощного бульона (холодного)

1 ч. л. соуса ворчестер

соль/перец по вкусу

1 ч. л. тростникового сахара

1 ст. петрушки

2 зубчика чеснока

Гренки:

1 французский багет

1 ст. л. семян кунжута

1 ст. л. семян мака

50 г оливкового масла

70 г сыра (грюйера или какой есть)

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