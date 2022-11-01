ВИДЕО: Готовим чешское блюдо к новогоднему столу: картофельный салат (bramborový salát) — альтернатива оливье

20 декабря
13:40
590
Сегодня в нашем «Не постном меню» — чешский картофельный салат. Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.
«Это вкусное, полезное, свежее, нежирное блюдо — прекрасная альтернатива салату оливье. Идеальный салат на ваш новогодний стол. Рецепт, как всегда, с моими авторскими нюансами и дополнениями», — говорит шеф-повар.
Ингредиенты для картофельного салата:
- 450 г картофеля
- 100 г моркови
- 120 г корня сельдерея
- 40 г хрена (корня)
- 140 г яблок
- 2 яйца (вкрутую)
- 70 г соленых огурцов
- 100 г свежих огурцов
- 70 г лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. петрушки
- соль/перец по вкусу
- 1 ст. л. сока лимона (для яблока и хрена)
Французский майонез:
- 1 желток
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. сока лимона
Вмешать:
- 50 мл оливкового масла
- 80 мл подсолнечного масла
- 50–70 мл овощного бульона (холодного)
- 1 ч. л. соуса ворчестер
- соль/перец по вкусу
- 1 ч. л. тростникового сахара
- 1 ст. петрушки
- 2 зубчика чеснока
Гренки:
- 1 французский багет
- 1 ст. л. семян кунжута
- 1 ст. л. семян мака
- 50 г оливкового масла
- 70 г сыра (грюйера или какой есть)
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное