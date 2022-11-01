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Утка конфи с хрустящей корочкой — хит на Рождество! Рецепт от чешского шефа

Утка конфи с хрустящей корочкой — хит на Рождество! Рецепт от чешского шефа

Партнер рубрики:
Андрей Балан
22 декабря
13:18
5
Утка с картофелем, красной капустой и соусом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Утка конфи с хрустящей корочкой — хит на Рождество! Рецепт от чешского шефа

«Ребята, сегодня будет невероятное, праздничное блюдо:  утка конфи, картофель конфи, рождественская красная капуста и соус, который не оставит равнодушным ни одного гурмана», — говорит шеф. 

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома!

Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

ИНГРИДИЕНТЫ

Утиные ножки — подготовка к конфи:

  • 3 шт утиных или гусиных ножек,
  • соль рассчитываем в зависимости от количества мяса (1,5% соли от веса),
  • 1 ст. л. чёрного молотого перца,
  • 14-18 зубцов чеснока,
  • 30-50 г свежего имбиря,
  • 1 пучок свежего тимьяна,
  • 2-3 веточки розмарина,
  • 1,5 л растительнонр масла или гусиного жира.

Ножки помыть и обсушить бумажным полотенцем. Лишнюю шкурку обрезать и положить в масло. Посыпать солью и перцем, в сковороду (диаметр 30 см, глубина — 6 см) наливаем растительное масло. Доводим до 120*С, ножки опускаем в горячее масло и добавляем розмарин, тимьян, чеснок и имбирь. Закрываем пергаментной бумагой. Готовим на малом огне, при температуре 85-90*С — от двух с половиной до трех часов. Когда будет готово ножки аккуратно переложите в другую ёмкость. Залейте очищенным от трав и бульона жиром (бульон оставьте для соуса). Ножки стоит охладить и хранить в жиру. Перед подачей выложите ножки на горячий лист для запекания и добавьте 150-200 мл жира для образования красивой корочки. Запекаем в духовке, конвекция, 190*С, 15-25 минут. Во время готовки переверните 1-2 раза для равномерного образования корочки. После того как мясо будет скушано, жир ( в котором готовили конфи) разлейте по бутылкам — храните его в прохладном месте. На нём можно картошку, мясо, рыбу, овощи и т.д.

Картофель конфи:

  • 3 шт. картофеля,
  • 1+ ч.л. соли,
  • 0,5 ч.л. перца,
  • 3-5 зубцов кардамона,
  • 2 шт лаврового листа.

Картофель порезать толстыми (3,5 -4 см) шайбами, очистить. 1,5 литра воды довести до кипения, добавить соль (вода должна быть солоноватая настолько, чтобы картофель больше не досаливать).
Добавить перец, лаврушку и кардамон. Кладите картошку в кипящею воду, снижаем огонь на минимум и варим 20-25 минут до готовности. Не разварите!
Когда достали кладем в контейнер и добавляем сливочное масло (2 ст. л). Пока остывает кисточкой покрывайте маслом. Перед подачей запекаем в духовке на 190 градусов на горячем листе с маслом.

Красная капуста:

  • 400 г капусты,
  • 100 г чернослива,
  • 1 яблоко,
  • 2-4 ст.л. оливковонр масла,
  • 2 ст. л. сливочного масла,
  • Соль/перец по вкусу,
  • 150 мл красного вина,
  • 50 мл красного винного уксуса,
  • 2 ст.л. тростникового сахара,
  • половина палочки корицы,
  • 1 ст.л. семен фенхеля,
  • сок из половины апельсина.

Соус Гурмэ:

  • 250 мл соуса Жю,
  • 1 ст.л. горчицы,
  • 150-200 г чесночной пасты,
  • паста (чеснок от конфи + бульон от конфи + 50мл вина),
  • 1 ст.л. сливочного масла.


Жю довести до кипения, добавить пасты и горчицу — довести до кипения. Убрать с огня, вмешать масло и сразу сервировать.
Не солите, пока не попробуете готовый соус! Соль, скорее всего не понадобится.

Приятного аппетита и с наступающим Рождеством!

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