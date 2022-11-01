Утка конфи с хрустящей корочкой — хит на Рождество! Рецепт от чешского шефа

Утка с картофелем, красной капустой и соусом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

«Ребята, сегодня будет невероятное, праздничное блюдо: утка конфи, картофель конфи, рождественская красная капуста и соус, который не оставит равнодушным ни одного гурмана», — говорит шеф. Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома!

Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

ИНГРИДИЕНТЫ

Утиные ножки — подготовка к конфи:

3 шт утиных или гусиных ножек,

соль рассчитываем в зависимости от количества мяса (1,5% соли от веса),

1 ст. л. чёрного молотого перца,

14-18 зубцов чеснока,

30-50 г свежего имбиря,

1 пучок свежего тимьяна,

2-3 веточки розмарина,

1,5 л растительнонр масла или гусиного жира.

Ножки помыть и обсушить бумажным полотенцем. Лишнюю шкурку обрезать и положить в масло. Посыпать солью и перцем, в сковороду (диаметр 30 см, глубина — 6 см) наливаем растительное масло. Доводим до 120*С, ножки опускаем в горячее масло и добавляем розмарин, тимьян, чеснок и имбирь. Закрываем пергаментной бумагой. Готовим на малом огне, при температуре 85-90*С — от двух с половиной до трех часов. Когда будет готово ножки аккуратно переложите в другую ёмкость. Залейте очищенным от трав и бульона жиром (бульон оставьте для соуса). Ножки стоит охладить и хранить в жиру. Перед подачей выложите ножки на горячий лист для запекания и добавьте 150-200 мл жира для образования красивой корочки. Запекаем в духовке, конвекция, 190*С, 15-25 минут. Во время готовки переверните 1-2 раза для равномерного образования корочки. После того как мясо будет скушано, жир ( в котором готовили конфи) разлейте по бутылкам — храните его в прохладном месте. На нём можно картошку, мясо, рыбу, овощи и т.д.

Картофель конфи:

3 шт. картофеля,

1+ ч.л. соли,

0,5 ч.л. перца,

3-5 зубцов кардамона,

2 шт лаврового листа.

Картофель порезать толстыми (3,5 -4 см) шайбами, очистить. 1,5 литра воды довести до кипения, добавить соль (вода должна быть солоноватая настолько, чтобы картофель больше не досаливать).

Добавить перец, лаврушку и кардамон. Кладите картошку в кипящею воду, снижаем огонь на минимум и варим 20-25 минут до готовности. Не разварите!

Когда достали кладем в контейнер и добавляем сливочное масло (2 ст. л). Пока остывает кисточкой покрывайте маслом. Перед подачей запекаем в духовке на 190 градусов на горячем листе с маслом.

Красная капуста:

400 г капусты,

100 г чернослива,

1 яблоко,

2-4 ст.л. оливковонр масла,

2 ст. л. сливочного масла,

Соль/перец по вкусу,

150 мл красного вина,

50 мл красного винного уксуса,

2 ст.л. тростникового сахара,

половина палочки корицы,

1 ст.л. семен фенхеля,

сок из половины апельсина.

Соус Гурмэ:

250 мл соуса Жю,

1 ст.л. горчицы,

150-200 г чесночной пасты,

паста (чеснок от конфи + бульон от конфи + 50мл вина),

1 ст.л. сливочного масла.



Жю довести до кипения, добавить пасты и горчицу — довести до кипения. Убрать с огня, вмешать масло и сразу сервировать.

Не солите, пока не попробуете готовый соус! Соль, скорее всего не понадобится.

Приятного аппетита и с наступающим Рождеством!

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