Брауни как в мишленовском ресторане. Готовим дома — рецепт от чешского шефа

Этот шоколадный тортик не оставит равнодушным ни одного сладкоежку в мире. Сегодня шеф Андрей, долгое время проживающий в Чехии, поделится с вами рецептом брауни — как всегда, с авторскими дополнениями. В оригинальном рецепте в состав теста входит мука, что, на его взгляд, утяжеляет этот десерт. Поэтому, чтобы сконцентрировать весь вкус в шоколаде, мы уберем муку из уравнения. Уверяем вас, этот брауни будет лучшим, который вы когда-либо готовили или пробовали.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

Ингредиенты для торта «Брауни»:

300 г грецких орехов

500 г черного шоколада (300 г х 55%, 200 г х 85 %)

350 г сливочного масла (несоленого)

10 желтков куриных яиц

6 куриных яиц

1 ст. л. ванильного экстракта

3 ст. л. молотого кофе (используйте самый лучший)

1 ст. л. разрыхлителя (без горки)

400 г тростникового сахара

1 ч. л. соли

3–5 ст. л. рома

Форма для выпекания, которая использовалась в видео при готовке, — 26 х 33 х 4 см.

Абрикосовый/клубничный кулис (соус):

300 г спелых абрикосов (без косточек)

150 г сахара (обычного белого)

1/4 ч. л. соли

50 мл апельсинового ликера «Куантро» (если нет ликера, добавьте ром, коньяк или виски)

1 ст. л. ванильного экстракта



Варим 7–12 минут до мягкости фруктов, перемалываем блендером в пасту, процеживаем, охлаждаем.

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