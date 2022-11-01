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Брауни как в мишленовском ресторане. Готовим дома — рецепт от чешского шефа

Брауни как в мишленовском ресторане. Готовим дома — рецепт от чешского шефа

Партнер рубрики:
Андрей Балан
27 декабря
11:43
200
Этот шоколадный тортик не оставит равнодушным ни одного сладкоежку в мире. Сегодня шеф Андрей, долгое время проживающий в Чехии, поделится с вами рецептом брауни — как всегда, с авторскими дополнениями. В оригинальном рецепте в состав теста входит мука, что, на его взгляд, утяжеляет этот десерт. Поэтому, чтобы сконцентрировать весь вкус в шоколаде, мы уберем муку из уравнения. Уверяем вас, этот брауни будет лучшим, который вы когда-либо готовили или пробовали.

Брауни как в мишленовском ресторане. Готовим дома — рецепт от чешского шефа

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

Ингредиенты для торта «Брауни»:

  • 300 г грецких орехов
  • 500 г черного шоколада (300 г х 55%, 200 г х 85 %)
  • 350 г сливочного масла (несоленого)
  • 10 желтков куриных яиц
  • 6 куриных яиц
  • 1 ст. л. ванильного экстракта
  • 3 ст. л. молотого кофе (используйте самый лучший)
  • 1 ст. л. разрыхлителя (без горки)
  • 400 г тростникового сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 3–5 ст. л. рома

Форма для выпекания, которая использовалась в видео при готовке, — 26 х 33 х 4 см.

Абрикосовый/клубничный кулис (соус):

  • 300 г спелых абрикосов (без косточек)
  • 150 г сахара (обычного белого)
  • 1/4 ч. л. соли
  • 50 мл апельсинового ликера «Куантро» (если нет ликера, добавьте ром, коньяк или виски)
  • 1 ст. л. ванильного экстракта


Варим 7–12 минут до мягкости фруктов, перемалываем блендером в пасту, процеживаем, охлаждаем.

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