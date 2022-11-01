Брауни как в мишленовском ресторане. Готовим дома — рецепт от чешского шефа

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.
Ингредиенты для торта «Брауни»:
- 300 г грецких орехов
- 500 г черного шоколада (300 г х 55%, 200 г х 85 %)
- 350 г сливочного масла (несоленого)
- 10 желтков куриных яиц
- 6 куриных яиц
- 1 ст. л. ванильного экстракта
- 3 ст. л. молотого кофе (используйте самый лучший)
- 1 ст. л. разрыхлителя (без горки)
- 400 г тростникового сахара
- 1 ч. л. соли
- 3–5 ст. л. рома
Форма для выпекания, которая использовалась в видео при готовке, — 26 х 33 х 4 см.
Абрикосовый/клубничный кулис (соус):
- 300 г спелых абрикосов (без косточек)
- 150 г сахара (обычного белого)
- 1/4 ч. л. соли
- 50 мл апельсинового ликера «Куантро» (если нет ликера, добавьте ром, коньяк или виски)
- 1 ст. л. ванильного экстракта
Варим 7–12 минут до мягкости фруктов, перемалываем блендером в пасту, процеживаем, охлаждаем.
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