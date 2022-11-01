Вкуснее вы не ели! Салат цезарь от чешского шеф-повара. Фуршетная версия

Свежие идеи для старого рецепта: очень удобно сервировать, выглядит эффектно и по-новому. В дополнение, как всегда, кулинарные нюансы, секреты и истории.

«Друзья, вот я и решил приготовить легендарный салат цезарь. Это будет фуршетная версия», — говорит шеф Андрей Балан.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

Секреты рецепта

Сначала сделаем заливку для салата. Друзья, умоляю, не добавляйте соевый соус, не используйте магазинный майонез, не покупайте гренки в магазине.

Не убивайте совершенство: приготовьте пошагово мой дрессинг, и все поймете. Если еще не привыкли к оливковому маслу, сделайте 50 на 50: оливковое и рафинированное подсолнечное (без запаха). Гренки приготовьте сами, будет вкусно!

Правильный вкус мы получаем только с такими ингредиентами: желтки, уксус, лимон, оливковое масло, анчоусы, чеснок и пармезан (не используйте другие сыры) — на этом все.

Внимание: яйца перед использованием мойте под горячей водой. Затем помойте руки с мылом. Обсушите мытые куриные яйца бумажным полотенцем. Яйца должны быть свежие.



Дрессинг салата цезарь / «Авиатор»:

Яичные желтки — 3 шт.

Горчица — 1 ст. л.

Винный уксус — 1–2 ст. л.

Оливковое масло — 220 г

Сок лимона — 1–2 ст. л.

Вода — 60–70 г

Анчоусы — 30 г

3 зубца чеснока

Черный перец — 1/4 ч. л.

Тертый сыр пармезан — 50 г

Соль — 1/4 ч. л.

Тростниковый сахар — 0,5 ст. л.

Гренки/ крутоны:

Хлеб (типа чиабатты) — 200 г

Сливочное масло —1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

2 зубца чеснока

Свежий тимьян/чабрец — 1 ч. л.

Жарим хлеб в духовке при 200°C до золотистого оттенка. Достали и добавили тертого пармезана — 3 ст. л. Далее отправляем в духовку на 15–30 секунд, чтобы сыр растаял и растекся по гренке.

Жареный пармезан:

Возьмите 100–150 г тертого сыра — кладем на пергаментную бумагу. Запекаем до желто-коричневатого цвета при 180°C 5–7 минут. Регулярно посматриваем в духовку, чтобы не сжечь сыр.

Если сыр станет коричневым, то он будет горьким.

Цезарь, фуршетная версия:

Тортильи — 2 шт.

Римский салат — 4 листа

Куриная грудка —1 шт.

Лук — 1/4 головки

Цезарь-соус —4 ст. л.

Черный перец — 1/4 ч. л.

Тертый пармезан — 30 г

Лепешки слегка жарим на гриле и кладем под полотенце, чтобы не высохли. Грудку жарим на гриле и, как остыла, мелко режем. Салатный лист также мелко нарезаем. Смешиваем и добавляем 4 ст. л. соуса. Все заворачиваем в лепешку (по возможности плотно). Готовые «колбаски» заворачиваем в 3–4 слоя в пищевую пленку (плотно). Концы стоит завязать и все положить в холодильник на 2 часа.

Для сервировки режем на симметричные «чурбачки», добавляем кусочки жареного пармезана, помидоры черри и вяленые маслины.

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