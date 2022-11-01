ВИДЕО: Овсяное печенье от чешского шеф-повара. Полезные рецепты — приходим в форму после праздников

Подробнее описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.
Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день