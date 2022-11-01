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ВИДЕО: Овсяное печенье от чешского шеф-повара. Полезные рецепты — приходим в форму после праздников

ВИДЕО: Овсяное печенье от чешского шеф-повара. Полезные рецепты — приходим в форму после праздников

Партнер рубрики:
Андрей Балан
11 января
14:50
182
Приглашаем вас на чай с печеньем! Сегодня будет овсяное. Андрей Балан представляет свой авторский рецепт для тех, кто хочет получить максимум пользы и вкуса.

ВИДЕО: Овсяное печенье от чешского шеф-повара. Полезные рецепты — приходим в форму после праздников

Подробнее описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

 

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