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Мастер-класс от чешского шефа: Удивительный салат из кальмара с васаби и соевым соусом

Мастер-класс от чешского шефа: Удивительный салат из кальмара с васаби и соевым соусом

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Андрей Балан
18 января
12:20
29
Попробуйте приготовить что-то новенькое! Лёгкий, эффектный, вкуснейший японский салатик из кальмара к вашему праздничному (и не только) столу.

Мастер-класс от чешского шефа: Удивительный салат из кальмара с васаби и соевым соусом

Подробнее описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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