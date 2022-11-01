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Чешский шеф раскрыл секреты приготовления камбалы (бонусы: лимонная сальса на грецких орехах + печеный фенхель)

Чешский шеф раскрыл секреты приготовления камбалы (бонусы: лимонная сальса на грецких орехах + печеный фенхель)

Партнер рубрики:
Андрей Балан
19 января
13:59
484
Это эффектное и легкое блюдо идеально для ценителей вкусной и полезной еды.

Чешский шеф раскрыл секреты приготовления камбалы (бонусы: лимонная сальса на грецких орехах + печеный фенхель)

Из видео вы узнаете:

  • Как готовить фенхель
  • Как разделать камбалу на филе
  • Испанский метод приготовления рыбы
  • Как готовится лимонный соус — сальса с грецкими орехами (идеален к любым сортам рыбы)

Подробное описание и рецепт смотрите под видео на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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