Ужин дома уровня «Мишлен» от чешского шеф-повара: каре ягненка, картофель с пармезаном и соус гурмэ

Удивите семью и друзей изысканным блюдом высокой кухни! Нереально сочная, вкусная баранина. Уникальный рецепт корейки на ребрышках.

«Это блюдо было бестселлером каждый раз, когда я его ставил в меню. В видео я раскрою тонкости правильной прожарки мяса. Мы с вами также приготовим вкуснейший соус на основе жареного чеснока и шалфея и картофель с сыром пармезан», — говорит шеф.

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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