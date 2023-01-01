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Легкий десерт в конце застолья: Фламбе из банана и ананаса. Секреты от чешского шефа

Легкий десерт в конце застолья: Фламбе из банана и ананаса. Секреты от чешского шефа

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
27 января
13:01
96
Сегодня королевский десерт «Фламбе» из банана и ананаса — легкий, эффектный ресторанный десерт. Волшебное окончание вашего праздничного застолья!

Легкий десерт в конце застолья: Фламбе из банана и ананаса. Секреты от чешского шефа

 

 

Все нюансы и секреты приготовления этого восхитительного блюда вы найдете в описании под YouTube-видео. На канале также есть рекомендации в составлении сбалансированного торжественного меню.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.


 

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