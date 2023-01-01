ВИДЕО: Чешский шеф раскрыл секреты идеального томатного супа (+ бонус: брускетта с моцареллой, фисташковым песто и прошутто)

Советы и рекомендации от шефа. Настоящий вкус Италии на вашем столе.

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Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.