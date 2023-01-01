Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Еда
ВИДЕО: Чешский шеф раскрыл секреты идеального томатного супа (+ бонус: брускетта с моцареллой, фисташковым песто и прошутто)

ВИДЕО: Чешский шеф раскрыл секреты идеального томатного супа (+ бонус: брускетта с моцареллой, фисташковым песто и прошутто)

Партнер рубрики:
Андрей Балан
31 января
12:51
61
Порадуйте семью и друзей настоящим томатным супчиком с вкуснейшей брускеттой!

ВИДЕО: Чешский шеф раскрыл секреты идеального томатного супа (+ бонус: брускетта с моцареллой, фисташковым песто и прошутто)

Советы и рекомендации от шефа. Настоящий вкус Италии на вашем столе.

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

 



читайте по теме
Assets
27 января
13:01
530
Еда
Легкий десерт в конце застолья: фламбе из банана и ананаса. Секреты от чешского шефа
Assets
24 января
11:05
690
Еда
Ужин дома уровня «Мишлен» от чешского шеф-повара: каре ягненка, картофель с пармезаном и соус гурмэ
Assets
19 января
13:59
752
Еда
Чешский шеф раскрыл секреты приготовления камбалы (бонусы: лимонная сальса на грецких орехах + печеный фенхель)
Assets
18 января
12:20
747
Еда
Мастер-класс от чешского шефа: удивительный салат из кальмара с васаби и соевым соусом
Последние новости:
Assets
31 января
13:22
62
Пресс-релизы
Мэр Праги заявил, что туристы не приносят денег столице Чехии
Assets
31 января
11:02
543
Общество
С завтрашнего дня дорожает комплексная страховка PVZP. Где можно купить ее сегодня по старой цене?
Assets
31 января
10:37
261
Общество
Ученики в Чехии 31 января получают свои полугодовые табели успеваемости в школе
Assets
31 января
09:46
280
Экономика
Чехия улучшила свои показатели в рейтинге коррупции, но по-прежнему отстает от среднего показателя по ЕС
Assets
31 января
08:01
1216
Общество
ВИДЕО: в Праге пьяная женщина отказывалась покидать аквапарк. Она валялась в раздевалке полуголая и кричала
Assets
30 января
17:33
2467
Экономика
Škoda Auto в Чехии ограничивает производство, отменяя некоторые смены на заводе
Assets
30 января
16:39
532
Экономика
Милош Земан и Александр Вучич открыли Чешский дом в Белграде
Assets
30 января
16:30
1351
Политика
ФОТО: Петр Павел и одиннадцать бывших президентов
Assets
30 января
15:20
662
Общество
Пожилая женщина в Гавиржове выпала из окна
Assets
30 января
14:52
563
Общество
Женщина-водитель в Остраве настолько доверилась навигации, что застряла на трамвайных путях


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес