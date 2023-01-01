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ВИДЕО: Правильная овсянка на завтрак для энергии на весь день. Рецепт от чешского шефа

ВИДЕО: Правильная овсянка на завтрак для энергии на весь день. Рецепт от чешского шефа

Партнер рубрики:
Андрей Балан
02 февраля
12:40
264
Приготовите на завтрак вкусную и питательную овсяную кашу по нашему рецепту. Такой сбалансированный завтрак идеален для всех, кто заботится о своем здоровье.

ВИДЕО: Правильная овсянка на завтрак для энергии на весь день. Рецепт от чешского шефа

Уверены, что такой метод приготовления овсянки придется ко двору в вашей семье. Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.



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