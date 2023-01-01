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ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит вареники с картошкой и беконом, а также пикантные с соленым творогом

ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит вареники с картошкой и беконом, а также пикантные с соленым творогом

Партнер рубрики:
Андрей Балан
07 февраля
12:11
570
Сегодня приготовим вареники с картошкой, луком и беконом, а также пикантные вареники с соленым творогом, луком и перцем. Вы узнаете секретный рецепт идеального теста для вареников.

ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит вареники с картошкой и беконом, а также пикантные с соленым творогом

«Важная составляющая вареников, пельменей, мантов, хинкали — это тесто, которое не разваривается и не расклеивается. Сегодня я хотел бы поделиться с вами универсальным тестом, которое гарантированно вам понравится. Такое тесто вас не подведет: готовьте без страха!» — говорит шеф. Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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