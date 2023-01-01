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ВИДЕО: Чешский шеф готовит стейк из cвиной шейки. Соус «Шаркутье» и идеальное пюре

ВИДЕО: Чешский шеф готовит стейк из cвиной шейки. Соус «Шаркутье» и идеальное пюре

Партнер рубрики:
Андрей Балан
14 февраля
15:36
115
Секреты правильной прожарки свинины. Сегодня приготовим в домашних условиях стейк из свиной шейки — суперсочный и нежный.

ВИДЕО: Чешский шеф готовит стейк из cвиной шейки. Соус «Шаркутье» и идеальное пюре

Также вы узнаете тонкости готовки необычного картофельного пюре с различными жаренными во фритюре травами. Все это подадим с соусом «Шаркутье» — этот соус простой в приготовлении, родом из Франции, очень вкусный и идеально подходит к свинине.

 

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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