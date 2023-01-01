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Видео от чешского шефа: этот лимонный пирог обязательно поднимет настроение

Видео от чешского шефа: этот лимонный пирог обязательно поднимет настроение

Партнер рубрики:
Андрей Балан
16 февраля
10:47
242
Друзья, еще один десерт — лимонный пирог. Простой в приготовлении, но очень вкусный и яркий, он станет прекрасным завершением ужина и любимым лакомством к чаю.

Видео от чешского шефа: этот лимонный пирог обязательно поднимет настроение

«Этот восхитительный пирог сможет приготовить даже неискушенный кулинар, просто внимательно слушайте мои советы и повторяйте за мной», — говорит шеф.

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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