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ВИДЕО: Чешский шеф учит правильно солить скумбрию. Фирменный рецепт маринада

ВИДЕО: Чешский шеф учит правильно солить скумбрию. Фирменный рецепт маринада

Партнер рубрики:
Андрей Балан
21 февраля
14:17
145
Соленая жирная скумбрия станет любимым блюдом на праздничном столе.

ВИДЕО: Чешский шеф учит правильно солить скумбрию. Фирменный рецепт маринада

Скумбрия по нашему рецепту порадует каждого любителя соленой рыбы. Она получается вкусной, нежной и сочной. Идеальна с вареной картошечкой, политой нерафинированным подсолнечным маслом и посыпанной свежим укропом. Не забудьте темный ржаной хлеб.

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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