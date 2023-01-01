ВИДЕО: Чешский шеф учит правильно солить скумбрию. Фирменный рецепт маринада

Скумбрия по нашему рецепту порадует каждого любителя соленой рыбы. Она получается вкусной, нежной и сочной. Идеальна с вареной картошечкой, политой нерафинированным подсолнечным маслом и посыпанной свежим укропом. Не забудьте темный ржаной хлеб.
Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.
Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.
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