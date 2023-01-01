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ВИДЕО: Мини-окорок — постный и варено-копченый. Советы и рекомендации по приготовлению от чешского шефа

ВИДЕО: Мини-окорок — постный и варено-копченый. Советы и рекомендации по приготовлению от чешского шефа

Партнер рубрики:
Андрей Балан
23 февраля
15:34
256
Друзья, пришло время приготовить вместе мясной деликатес. Сегодня в домашних условиях готовим вкуснейший мини-окорок. Шеф-повар Андрей гарантирует кулинарный восторг!

ВИДЕО: Мини-окорок — постный и варено-копченый. Советы и рекомендации по приготовлению от чешского шефа

«Я представляю вам свою идею посола и состава специй (кстати, в каждом новом посоле я меняю специи для разнообразия вкуса). Главное, что не меняется, — это 2% соли (50 на 50 — обычная и нитритная) и 1% сахара на килограмм сырья. Надеюсь, что наше очередное видео будет вам интересно и полезно. Приятного аппетита, — говорит шеф. — К тому же в Чехии широкий выбор онлайн-магазинов, где вы сможете заказать пищевой целлофан, нитритную соль и все, что необходимо для производства домашних мясных деликатесов».

Подробное описание и рецепт смотрите под видео перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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