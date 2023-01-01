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ВИДЕО: Преобразите ваши блюда! Чешский шеф учит готовить ароматные масла

ВИДЕО: Преобразите ваши блюда! Чешский шеф учит готовить ароматные масла

Партнер рубрики:
Андрей Балан
28 февраля
11:40
142
Луковое и со вкусом перца чили — с этими маслами у вас откроются новые возможности в приготовлении вкусных и эффектных блюд. Нет предела кулинарным экспериментам!

ВИДЕО: Преобразите ваши блюда! Чешский шеф учит готовить ароматные масла

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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