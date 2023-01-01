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ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит кимчи. Все тонкости и нюансы традиционного рецепта

ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит кимчи. Все тонкости и нюансы традиционного рецепта

Партнер рубрики:
Андрей Балан
02 марта
17:40
212
Друзья, сегодня готовим корейский салат кимчи — для ценителей ферментированных овощей. Очень полезное и вкусное блюдо, которое идеально сочетается на праздничном столе с шашлыком, картофелем, рисом и лапшой. Улетает со стола первым.

ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит кимчи. Все тонкости и нюансы традиционного рецепта

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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