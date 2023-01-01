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ВИДЕО: Как повторить высокую кухню дома. Баклажаны «Дели» от чешского шефа и не только

ВИДЕО: Как повторить высокую кухню дома. Баклажаны «Дели» от чешского шефа и не только

Партнер рубрики:
Андрей Балан
07 марта
17:05
39
Друзья, сегодня мы с вами замахнёмся на Grande cuisine — «Высокую кухню». На первый взгляд кажется, что это невозможно, но, как говорится, дорогу осилит идущий.

ВИДЕО: Как повторить высокую кухню дома. Баклажаны «Дели» от чешского шефа и не только

Высокая кухня — блюда, которыми хочется наслаждаться неспеша.

«Баклажаны дели, картофель конфи, жареный пармезан, чесночный крем и соус маринара. Я покажу вам что это не сложно. Следуйте моим советам и у вас всё получится», — говорит шеф.

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

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