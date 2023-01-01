ВИДЕО: Нереально вкусные чебуреки. Лучший рецепт от чешского шефа

Чебуреки — восхитительные, сочные и вкусные! Не совсем крымские, а больше авторские. Шеф Андрей из Чехии предлагает приготовить нежнейшее тесто на ирландском виски (можно и на водке), а также сочную начинку из утки. Невозможно оторваться — так вкусно!

Чебуреки — вкуснейшее блюдо, которое любят и готовят в каждой семье, во всех странах СНГ и, конечно, во всех уголках мира, в которых живут наши соотечественники. Давайте и мы не будем стоять в стороне!

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

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