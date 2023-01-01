Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Еда
ВИДЕО: Нереально вкусные чебуреки. Лучший рецепт от чешского шефа

ВИДЕО: Нереально вкусные чебуреки. Лучший рецепт от чешского шефа

Партнер рубрики:
Андрей Балан
09 марта
15:30
520
Чебуреки — восхитительные, сочные и вкусные! Не совсем крымские, а больше авторские. Шеф Андрей из Чехии предлагает приготовить нежнейшее тесто на ирландском виски (можно и на водке), а также сочную начинку из утки. Невозможно оторваться — так вкусно!

ВИДЕО: Нереально вкусные чебуреки. Лучший рецепт от чешского шефа

Чебуреки — вкуснейшее блюдо, которое любят и готовят в каждой семье, во всех странах СНГ и, конечно, во всех уголках мира, в которых живут наши соотечественники. Давайте и мы не будем стоять в стороне!

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 



читайте по теме
Assets
09 марта
19:43
89
Общество
Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов
Assets
09 марта
17:01
239
Рынок недвижимости
Трое из десяти чехов отложили планы по покупке собственного жилья
Assets
09 марта
15:57
435
Бизнес
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 1 по 9 марта
Assets
09 марта
14:30
777
Политика
Инаугурация нового президента Чешской Республики
Последние новости:
Assets
09 марта
19:43
89
Общество
Правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах после протестов
Assets
09 марта
14:30
777
Политика
Инаугурация нового президента Чешской Республики
Assets
09 марта
13:37
777
Общество
«Помощь имеет пределы» — министр труда Чехии о повышении пенсий
Assets
09 марта
12:05
2222
Общество
В Чехии украинец убил свою подругу, начался суд
Assets
09 марта
09:37
1293
Политика
Западная разведка знала, кто стоит за саботажем «Северного потока», но держала это в секрете из-за Украины
Assets
09 марта
08:37
617
Политика
Милош Земан покинул свой пост. Чехия на полдня осталась без президента
Assets
08 марта
16:38
934
Общество
Самый опасный перекресток находится на площади И. П. Павлова в Праге
Assets
08 марта
16:03
1588
Общество
Чешские СМИ: Польша начала возвращать себе пособия, ошибочно выплаченные украинским беженцам
Assets
08 марта
12:44
1213
Общество
Рамзан Кадыров прокомментировал кражу жеребца, попавшего под санкции, из конюшни в Чехии
Assets
08 марта
12:22
825
Общество
15 активистов перекрыли главную транспортную магистраль Праги в час пик


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес