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ВИДЕО: Сыровяленая утиная грудка по старинному рецепту. Шеф из Чехии раскрывает секреты

ВИДЕО: Сыровяленая утиная грудка по старинному рецепту. Шеф из Чехии раскрывает секреты

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Андрей Балан
14 марта
17:51
326
Сыровяленая утиная грудка — божественно вкусная закуска на праздничный стол. Приготовление этого блюда подвластно даже неопытному кулинару. Просто следуйте за всеми рекомендациями шефа и соблюдайте пропорции специй! Этот изысканный деликатес станет незабываемым угощением для ваших гостей.

ВИДЕО: Сыровяленая утиная грудка по старинному рецепту. Шеф из Чехии раскрывает секреты

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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