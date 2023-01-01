Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Еда
Острый соус «чили-джем» и чили с чесноком и имбирем. Детальный рецепт от шефа из Чехии

Острый соус «чили-джем» и чили с чесноком и имбирем. Детальный рецепт от шефа из Чехии

Партнер рубрики:
Андрей Балан
16 марта
18:00
145
Эти два соуса порадуют всех тех, кто любит добавить пикантности в свои блюда.

Острый соус «чили-джем» и чили с чесноком и имбирем. Детальный рецепт от шефа из Чехии

Эти соусы идеальны с сырами, со всеми продуктами, жареными во фритюре, с паштетами, шашлыком, а также с рыбными и овощными блюдами. Например, чили-джем мы использовали в нашем предыдущим рецепте: сыровяленая утиная грудка.

На заметку: перец чили, который был использован в видео, вы можете купить в гипермаркете «Макро».

Подробное описание и рецепт смотрите под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


читайте по теме
Assets
14 марта
17:51
768
Еда
ВИДЕО: Сыровяленая утиная грудка по старинному рецепту. Шеф из Чехии раскрывает секреты
Assets
09 марта
15:30
1727
Еда
ВИДЕО: Нереально вкусные чебуреки. Лучший рецепт от чешского шефа
Assets
07 марта
17:05
696
Еда
ВИДЕО: Как повторить высокую кухню дома. Баклажаны дели от чешского шефа и не только
Assets
02 марта
17:40
1132
Еда
ВИДЕО: Шеф из Чехии готовит кимчи. Все тонкости и нюансы традиционного рецепта
Последние новости:
Assets
16 марта
17:42
268
Экономика
Сколько в среднем в день тратят туристы в Чехии?
Assets
16 марта
16:20
400
Общество
Заболеваемость туберкулезом в прошлом году в Чехии выросла. Четверть зараженных — украинцы
Assets
16 марта
14:36
489
Политика
Зачем президент Чехии приехал в Польшу. Особые почести от Дуды
Assets
16 марта
12:57
1200
Экономика
Стало известно, сколько миллиардов крон потеряла Škoda после ухода из России
Assets
16 марта
10:53
1363
Общество
В Чехии 11-летний мальчик задушил сам себя. В трагедии обвиняют TikTok
Assets
16 марта
09:30
844
Экономика
В Чехии сократили пенсии, зато хотят увеличить зарплату чиновникам
Assets
16 марта
08:51
754
Экономика
Петр Павел подпишет скандальный закон о снижении индексации пенсий, но намерен подать жалобу в суд
Assets
15 марта
16:46
1951
Экономика
Credit Suisse: обрушились акции крупного швейцарского банка. Пойдут ли на дно европейские акции?
Assets
15 марта
16:12
1298
Общество
Когда новые карты Apple станут доступны в Чехии? Обещают, что результат удивит
Assets
15 марта
11:26
2050
Экономика
Чехи устали экономить. Тенденция закрытых кошельков может закончиться


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес