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РЕЦЕПТ: Король фастфуда — хрустящий сочный кальмар в панировке панко, которую найдете даже в «Теско»

РЕЦЕПТ: Король фастфуда — хрустящий сочный кальмар в панировке панко, которую найдете даже в «Теско»

Партнер рубрики:
Андрей Балан
21 марта
17:47
171
Приготовьте с нами хрустящего и сочного кальмара в японской панировке панко. Волшебный вкус вашими руками! Ингредиенты доступны и в обычном чешском супермаркете.

РЕЦЕПТ: Король фастфуда — хрустящий сочный кальмар в панировке панко, которую найдете даже в «Теско»

Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в видео, перейдя на наш YouTube-канал.

На заметку: Панировку панко вы можете купить в любой вьетнамской «вечерке», супермаркетах «Теско» или «Макро».

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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