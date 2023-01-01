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Готовим идельный жареный рис с креветками, яйцом и овощами. Рецепт шефа из Чехии

Готовим идельный жареный рис с креветками, яйцом и овощами. Рецепт шефа из Чехии

Партнер рубрики:
Андрей Балан
23 марта
15:31
204
Сегодня мы с вами готовим суперпопулярное блюдо — жареный рис. Рецептов существует огромное количество, но мы предлагаем вам приготовить ресторанную версию. Также вы узнаете, как приготовить правильно полезный и очень вкусный японский салат «Чука» из сухих водорослей ваками.

Готовим идельный жареный рис с креветками, яйцом и овощами. Рецепт шефа из Чехии

Техника приготовления в японском и китайском стилях. Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в видео, перейдя на YouTube-канал.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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