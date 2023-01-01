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ВИДЕО: Учимся готовить традиционный «рыбацкий суп» — чаудер, содовый хлеб и не только. Рецепт от шефа из Чехии

ВИДЕО: Учимся готовить традиционный «рыбацкий суп» — чаудер, содовый хлеб и не только. Рецепт от шефа из Чехии

Партнер рубрики:
Андрей Балан
30 марта
12:06
136
Картофельный суп с луком-пореем готовят на основе овощного или куриного бульона. А если в этот суп добавить рыбу и морепродукты, он уже превращается в чаудер (сhowder), «суп рыбаков». Смотрите в видео все этапы приготовления.

ВИДЕО: Учимся готовить традиционный «рыбацкий суп» — чаудер, содовый хлеб и не только. Рецепт от шефа из Чехии

Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео, перейдя на YouTube канал.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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