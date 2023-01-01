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Готовим с шефом из Чехии: соус жю-лие — основа для создания сотни комбинаций других соусов

Готовим с шефом из Чехии: соус жю-лие — основа для создания сотни комбинаций других соусов

Партнер рубрики:
Андрей Балан
04 апреля
15:42
510
Невероятный базовый коричневый соус — его помощью вы приготовите волшебные соусы к стейку, курице или свинине. Это рецепт должен знать каждый, кто хоть немного интересуется готовкой.

Готовим с шефом из Чехии: соус жю-лие — основа для создания сотни комбинаций других соусов

Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео, перейдя на YouTube канал.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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