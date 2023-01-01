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Азиатские блюда от шефа из Чехии: корейский морковный салат «Хе» с говядиной и кальмаром

Азиатские блюда от шефа из Чехии: корейский морковный салат «Хе» с говядиной и кальмаром

Партнер рубрики:
Андрей Балан
20 апреля
12:56
303
Этот пикантный салат — наилучшая закуска на праздничном столе. Пошаговый рецепт, советы и рекомендации.

Азиатские блюда от шефа из Чехии: корейский морковный салат «Хе» с говядиной и кальмаром

Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео, перейдя на YouTube-канал.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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