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«Битва» медовиков — классический против шоколадного. Рецепты от чешского шефа

«Битва» медовиков — классический против шоколадного. Рецепты от чешского шефа

Партнер рубрики:
Андрей Балан
27 апреля
15:54
671
Приготовьте классический и шоколадный медовые торты по семейному рецепту — сравните вкусы, побалуйте себя и своих любимых.

«Битва» медовиков — классический против шоколадного. Рецепты от чешского шефа

Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео, перейдя на YouTube.

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канал «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

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