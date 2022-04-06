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Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов

Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов

anastasiia_kn 41
Сайты, где публикуются объявления о работе в Чехии. Полезные ссылки для врачей, психологов, учителей и работников IT из Украины.
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов

Вакансии от биржи труда

Первый вариант — рассмотреть вакансии от министерства труда на их сайте. Вы также можете прийти на биржу труда для консультации очно.

 

Сайты по поиску работы

На многих сайтах по поиску работы в Чехии появились специальные разделы для украинцев, куда попадают вакансии, приветствующие найм беженцев. Подобные объявления вывешивают на: 

NovaRobota.cz

workania.eu

randstad.cz (внимание — это посредник)

uajobs.cz

prace.cz

Jobs.cz 

Jenprace.cz

Ukrajinci.cz

 

Социальные сети

►Группа на Фейсбуке Práce pro Ukrajince v ČR / Робота для українців у Чехії.

 

Для врачей и медработников

►Очень много информации для украинских врачей и медработников тут

Центр кадров Пльзенского региона бесплатно поможет с процессом нострификации и стажировкой в больнице. Контактное лицо Мартина Фиатова, заполните анкету или можно писать с вопросом на мейл на чешском и русском языках сюда — faitová@clz-pk.cz. 

►Организация «Доктор Чехов» собирает базу медработников, которые приехали в Чехию в связи с войной в Украине. Данные будут использованы для того, чтобы понять, сколько медицинских работников приехало и с какой специализацией. Основываясь на этой статистике, они смогут начать диалог с Министерством здравоохранения и другими организациями для улучшения существующей схемы признания дипломов.

 

Для учителей

►Идет набор украиноязычных учителей для классов, где будут учиться дети-беженцы. 

 

Психологи

►Организация AMIGA помогает украинским психологам нострифицировать образование и начать работать тут по специальности.

 

IT-cфера

Список вакансий IT для украинцев по Европе, США и Чехии в частности.

 

По поводу юридического сопровождения трудоустройства можно бесплатно проконсультироваться у одного из юристов. Свой юридический вопрос можно оставить на сайте.

 

Внимание! Если вы попали к недобросовестному работодателю

Если вас обманывают, не выплачивают зарплату, условия труда не соответствуют нормам, вам угрожают — не молчите. С визой о временной защите вы имеете те же равные права на трудоустройства, что и обладатели ПМЖ.

strada.cz — Обратитесь сюда, если считаете, что стали жертвой шантажа, обмана, эксплуатации, плохого обращения со стороны работодателя. Можете написать, даже если не уверены, что они занимаются именно вашим вопросом. Помните, что каждый беженец, который получил доступ на рынок труда с получением визы о временной охране, в соответствии с Трудовым кодексом имеет право на:

— Справедливое и равное обращение

— Письменный трудовой договор

— Гарантированную минимальную заработную плату 16 200 чешских крон при 40-часовой рабочей неделе

— Вознаграждение за выполненную работу

— Безопасные условия труда

— Оплату медицинского и социального страхования работодателем

— Оплачиваемый отпуск

— Больничный

 

Напоминаем, что чешские власти советуют искать работу напрямую от работодателя или с помощью министерства труда и не пользоваться услугами посредников, особенно нелегальных, которые взимают часть вашего заработка за свои услуги.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

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