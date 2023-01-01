Жилье в Чехии рекордно подорожало

Жизнь в Чехии дорожает. В первой половине прошлого года стоимость жилья выросла до своего исторического максимума. К этому добавляются высокие цены на недвижимость. Их темпы роста являются одними из самых высоких в Европе.

Цены на недвижимость в Чехии выросли более чем на 130% за последние двенадцать лет.

«Доля расходов на жилье в чистом доходе увеличилась на полпроцента в годовом исчислении и составила в среднем 14,9 процентных пункта. По сравнению с тенденцией предыдущего десятилетия, доходы домохозяйств в среднем росли медленнее, чем их расходы на жилье», — сказала Симона Мержинска из отдела обследования домохозяйств Чешского статистического управления (ČSÚ).

Данные о жилье были опубликованы Статистическим управлением в рамках публикации «Условия жизни 2022». Статистики всегда посещают более одиннадцати тысяч домохозяйств в первой половине года.

Собственное жилье превыше всего

Чехи по-прежнему предпочитают жить в собственном доме. По этому показателю они относятся к среднему европейскому уровню. Румыны больше всего живут в собственных домах, меньше всего — датчане и австрийцы.

В Чешской Республике почти три четверти домохозяйств живут в собственном жилье, в основном, в домах, и менее трети населения — в собственной квартире.

Аренда по-прежнему самая дорогая

В среднем чехи платили за жилье в первой половине 2022 года 6820 крон в месяц. Это средний показатель по стране по всем типам жилья, а также по всем населенным пунктам.

Основными причинами роста стоимости жилья были главным образом цены на электроэнергию и газ — на 17%больше, чем в предыдущем году.

Людям, живущим в арендованном жилье, приходится ежемесячно платить больше всего за жилье. Как в номинальном, так и в процентном выражении. Суммы сильно различаются в зависимости от местоположения и типа жилья. Но в среднем чехи тратили более четверти всех затрат на субаренду жилья в первой половине 2022 года.

В графу «собственное жилье» включены все регулярные ежемесячные платежи, но не расходы на покупку самой квартиры и не регулярные ежемесячные платежи по ипотеке. Расходы на жилье составили наименьшую долю в общих расходах — чуть более 11% — для людей, имеющих собственное жилье.

Несмотря на высокую инфляцию и рост цен на энергоносители и топливо, в первой половине прошлого года доходы домохозяйств существенно не ухудшились по сравнению с предыдущими годами. В то время как общие расходы на жилье выросли, увеличилась и заработная плата. Если пять лет назад 17,6% домохозяйств ежемесячно сообщали о том, что им трудно сводить концы с концами, то в прошлом году таких было 13,3%.

Старая боль - цены на недвижимость

Согласно последним данным Евростата, с 2010 года по третий квартал прошлого года цена на недвижимость в Чехии выросла более чем в два раза. То есть цены на дома и квартиры на 133% выше, чем в 2010 году. Это включает Чехию в число худших стран Европейского Союза. Цены на дома и квартиры больше выросли за последние двенадцать лет только в Эстонии (где цены на аренду выросли еще больше), Венгрии, Люксембурге, Литве и Латвии. Наоборот, в Италии и Греции, например, цены на недвижимость даже упали.

Что касается цен на аренду, то с 2010 года они выросли более чем на 30%. Хотя это значительно меньше, чем цены на недвижимость, этот показатель также является одним из самых высоких во всем ЕС. Средний показатель по ЕС составляет 18%.

Источник: seznamzpravy.cz

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