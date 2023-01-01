Оживление на рынке: интерес к ипотеке в Чехии вырос более чем наполовину

​Процентная ставка по новым ипотечным кредитам без рефинансирования в марте снизилась до 5,86%, достигнув уровня октября прошлого года. Однако она по-прежнему находится на самом высоком уровне за последние двадцать лет.

На ипотечном рынке наступила оттепель. Этому способствовало, в частности, снижение цен на жилье, улучшение перспектив на будущее и понимание того, что процентные ставки быстро не снизятся. В марте банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 12,6 млрд крон, что на 60% больше, чем месяцем ранее (+4,7 млрд крон). Таким образом, объем и количество выданных ипотечных кредитов достигли самого высокого уровня с середины прошлого года, когда рынок начал заметно охлаждаться.

Однако в годовом исчислении объем выданных ипотечных кредитов остается на 60% ниже, сообщает Чешская банковская ассоциация (ЧБА).

«Рынок ипотечного кредитования в марте заметно оживился. Ряд домохозяйств, очевидно, пришли к выводу, что высокие процентные ставки будут с нами еще долго и поэтому не стоит ждать значительного снижения. Определенный импульс, возможно, дали и цены на недвижимость, которые, согласно данным Земельного кадастра, в марте продолжили немного снижаться, в некоторых регионах — более чем на 20% ниже по сравнению с серединой прошлого года», - комментирует происходящее Якуб Зайдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.

По словам Павла Чейки, председателя правления Raiffeisen stavební spořitelna, в этом сегменте наблюдается рост спроса на кредиты, особенно в области финансирования энергосберегающих решений. «Мы ожидаем, что данный фактор будет играть важную роль в сфере кредитования домохозяйств до конца года», — добавил он.

Объем вновь выданных ипотечных кредитов без рефинансирования достиг в марте 10,3 млрд крон после февральских 6,5 млрд крон. Это почти на 60% больше, чем в феврале, а сам объем достиг самого высокого уровня с июня прошлого года. Объем рефинансированных кредитов (собственных или полученных от другого учреждения) составил 2,3 млрд крон (против 1,3 млрд крон в феврале).

Если в феврале было выдано 2 289 новых ипотечных кредитов, то в марте их количество увеличилось почти до 3 500. В этом отношении мартовское значение также достигло самого высокого уровня с июня прошлого года. Однако это все еще низкий показатель по сравнению с тем, что среднемесячное количество новых ипотечных кредитов в первой половине прошлого года составляло около 6 000, а годом ранее — 9 500.

Процентная ставка по новым ипотечным кредитам без рефинансирования в марте снизилась до 5,86%, достигнув уровня октября прошлого года. Однако она по-прежнему находится на самом высоком уровне за последние двадцать лет. Реальные ставки колеблются между 6 и 7%.

Средний размер ипотечного кредита в марте вырос второй месяц подряд и достиг 2,95 млн крон, что является самым высоким показателем с июля прошлого года, когда он превзошел отметку в 3 млн. В связи с ужесточением правил ЧНБ и высокими процентными ставками, увеличивающими ежемесячные выплаты, некоторые семьи были вынуждены сократить планируемую сумму ипотечного кредита. Самый высокий средний размер ипотечного кредита был достигнут в ноябре 2021 года и составил 3,46 млн крон.

Динамика ежемесячного платежа для различных сроков ипотеки показывает, что повышение процентных ставок на один процентный пункт означает увеличение ежемесячного платежа примерно на 1 500 крон для среднего размера ипотеки.

По сравнению с 2-процентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в прежние годы, 6-процентная ипотечная ставка означает увеличение ежемесячного платежа при среднем размере ипотеки примерно на 6 000 крон. Для ипотечного кредита на 1 млн крон с 30-летним сроком погашения при нынешних процентных ставках платеж составляет около 6 000 крон.

«Очевидно, что люди перестали ждать чуда и понимают, что массовое удешевление просто так не наступит. Мой личный прогноз — около 5% к концу года», — говорит Йиржи Хлучи, основатель онлайн-платформы для финансовых консультаций Frenkee. Он отмечает, что поначалу это никак не повлияет на цены на недвижимость в городах. Но благодаря более низким ставкам и большему интересу к финансированию они могут начать расти.

Петр Чаян, глава консалтинговой компании Premium Financial Services, сказал: «Многие потенциальные покупатели откладывали свои решения из-за различных факторов, таких как беспокойство по поводу стоимости энергии или возможного падения цен на недвижимость. Однако эти факторы начинают рассеиваться, и рынок недвижимости набирает обороты».

Источник: seznamzpravy.cz

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