Мужчины VS женщины: как влияет пол на выбор аренды жилья в Чехии Новости 420on 14 АВГУСТА 2023 19:00 145

Мужчины, несмотря на более высокие доходы, как это ни странно, снимают меньшее жилье. 16% мужчин живут в квартирах площадью до 40 м2, среди женщин таких 10%. Около 39% женщин и 37% мужчин тратят на аренду треть своего дохода и более при средней стоимости аренды квартиры в Праге в размере 20 000 крон.





В чем мужчины и женщины сходятся, так это в цене аренды, и в их отношении к ее размеру. Она одинаково важна для всех — по мнению 83% респондентов, это решающий критерий при выборе съемной квартиры. Мужчины и женщины сходятся также в предпочтении долгосрочной аренды (около 40%) и в желании иметь собственное жилье — 43% мужчин и 41% женщин планируют в будущем иметь собственное жилье. «Потребность в собственном доме или квартире прочно укоренилась в нашей стране. Однако высокие цены на недвижимость и уровень процентных ставок по ипотечным кредитам существенно усложняют процесс приобретения жилья в собственность, — говорит Иржи Вайнер, генеральный директор компании CREDITAS Real Estate.



Мужчины предпочитают простоту



Результаты опроса также показывают, что растет интерес к меблированным квартирам. Небольшие и полностью оборудованные квартиры предпочитают в основном мужчины — они чаще всего живут одни, поэтому им требуется меньше места и в то же время облегчается работа по обустройству и содержанию нового жилья. Почти четверть мужчин относятся к категории одиночек, большинство из них — в возрасте от 40 до 50 лет. Напротив, женщины чаще всего живут в семьях из трех и более человек (45%), и только каждая десятая — одна. Такая тенденция в предпочтениях по размеру арендуемого жилья отражает различия во взглядах и потребностях представителей разных полов. Мужчины, которые чаще всего живут одни, предпочитают небольшие квартиры из-за их практичности, в то время как женщины стремятся к большему пространству и комфорту для своей семьи.



Интерес к переезду отсутствует



Различия между представителями обоих полов в отношении платежей, связанных с жильем, минимальны. 39% женщин и 37% мужчин тратят на аренду треть своего дохода и более. Женщины в два раза чаще, чем мужчины, сталкиваются с повышением арендной платы за последние 12 месяцев, что связано с размером квартиры. Тем не менее, и женщины, и мужчины рассматривают возможность переезда в меньшую или более дешевую квартиру менее чем в 10% случаев. Таким образом, волна переездов в более дешевые квартиры не стоит на повестке дня в чешских домохозяйствах.



Арендная плата уже стабильна



В этой связи стоит упомянуть о результатах анализа риэлтерской компании RE/MAX, составившей карту стоимости аренды жилья. В июне арендная плата в Праге составляла в среднем около 348 крон за квадратный метр жилой площади. Это на 8% больше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем квартале. Средняя стоимость аренды квартиры в Праге составила 19 300 крон. «Это хорошая новость для арендаторов, которые в последнее время столкнулись со значительным повышением арендной платы. Арендодателям, конечно, это не нравится. Причина стабилизации заключается в том, что спрос и предложение уравновесились, и экономическая ситуация на рынке не позволяет ценам расти. Спрос на аренду в настоящее время ниже, чем в прошлом году. В прошлом году спрос был высоким в основном из-за повышения процентных ставок на покупку жилья и роста иммиграции. Однако это справедливо не для всех сегментов рынка жилья. Например, большим спросом по-прежнему пользуются небольшие квартиры, а в некоторых районах города спрос все еще превышает предложение», — комментирует данные Изток Топлак из RE/MAX G8 Reality.



В регионах Чехии (за пределами Праги, Брно и окрестностей) арендная плата составляет около 222 крон за квадратный метр жилой площади. Это на 4% больше, чем год назад, и на 2% больше, чем в прошлом квартале. Средняя стоимость аренды квартиры за пределами Праги составляет 11 400 крон.



Как обстоят дела в ЕС?



Разумеется, арендное жилье представляет собой лишь часть жилищного сектора. Интересно сравнить приведенные выше данные и цифры со статистикой всего рынка, а также с европейскими соотношениями. По последним данным Евростата, около 6% чешских домохозяйств тратят на жилье более 40% своего дохода. Это несколько ниже среднеевропейского показателя, в то время как средний показатель по ЕС составляет 8%. Наибольшая доля доходов на жилье приходится на греков, а наиболее обеспеченными являются киприоты, ирландцы и венгры.



Более низкой стоимости жилья в Чехии, вероятно, способствует тот факт, что подавляющее большинство чешских домохозяйств проживает в собственных домах. Доля жилья, занимаемого собственниками, в Чехии составляет 78%, в то время как в Германии и Австрии — только около 50%. Еще одним фактором, способствующим относительно низкой стоимости жилья в Чехии, является то, что многие чешские домохозяйства до сих пор выплачивают ипотечные кредиты с низкими процентными ставками, зафиксированными в прошлом, что изменится в ближайшем будущем, когда срок действия этих кредитов подойдет к концу. Последние данные Евростата пока не отражают этого изменения, равно как и скачок роста энергопотребления за последние шесть месяцев.



Источник: Это следует из результатов опроса CREDITAS Real Estate, в котором участвовали 1050 респондентов, проживающих в съемном жилье.В чем мужчины и женщины сходятся, так это в цене аренды, и в их отношении к ее размеру. Она одинаково важна для всех — по мнению 83% респондентов, это решающий критерий при выборе съемной квартиры. Мужчины и женщины сходятся также в предпочтении долгосрочной аренды (около 40%) и в желании иметь собственное жилье — 43% мужчин и 41% женщин планируют в будущем иметь собственное жилье. «Потребность в собственном доме или квартире прочно укоренилась в нашей стране. Однако высокие цены на недвижимость и уровень процентных ставок по ипотечным кредитам существенно усложняют процесс приобретения жилья в собственность, — говорит Иржи Вайнер, генеральный директор компании CREDITAS Real Estate.Результаты опроса также показывают, что растет интерес к меблированным квартирам. Небольшие и полностью оборудованные квартиры предпочитают в основном мужчины — они чаще всего живут одни, поэтому им требуется меньше места и в то же время облегчается работа по обустройству и содержанию нового жилья. Почти четверть мужчин относятся к категории одиночек, большинство из них — в возрасте от 40 до 50 лет. Напротив, женщины чаще всего живут в семьях из трех и более человек (45%), и только каждая десятая — одна. Такая тенденция в предпочтениях по размеру арендуемого жилья отражает различия во взглядах и потребностях представителей разных полов. Мужчины, которые чаще всего живут одни, предпочитают небольшие квартиры из-за их практичности, в то время как женщины стремятся к большему пространству и комфорту для своей семьи.Различия между представителями обоих полов в отношении платежей, связанных с жильем, минимальны. 39% женщин и 37% мужчин тратят на аренду треть своего дохода и более. Женщины в два раза чаще, чем мужчины, сталкиваются с повышением арендной платы за последние 12 месяцев, что связано с размером квартиры. Тем не менее, и женщины, и мужчины рассматривают возможность переезда в меньшую или более дешевую квартиру менее чем в 10% случаев. Таким образом, волна переездов в более дешевые квартиры не стоит на повестке дня в чешских домохозяйствах.В этой связи стоит упомянуть о результатах анализа риэлтерской компании RE/MAX, составившей карту стоимости аренды жилья. В июне арендная плата в Праге составляла в среднем около 348 крон за квадратный метр жилой площади. Это на 8% больше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем квартале. Средняя стоимость аренды квартиры в Праге составила 19 300 крон. «Это хорошая новость для арендаторов, которые в последнее время столкнулись со значительным повышением арендной платы. Арендодателям, конечно, это не нравится. Причина стабилизации заключается в том, что спрос и предложение уравновесились, и экономическая ситуация на рынке не позволяет ценам расти. Спрос на аренду в настоящее время ниже, чем в прошлом году. В прошлом году спрос был высоким в основном из-за повышения процентных ставок на покупку жилья и роста иммиграции. Однако это справедливо не для всех сегментов рынка жилья. Например, большим спросом по-прежнему пользуются небольшие квартиры, а в некоторых районах города спрос все еще превышает предложение», — комментирует данные Изток Топлак из RE/MAX G8 Reality.В регионах Чехии (за пределами Праги, Брно и окрестностей) арендная плата составляет около 222 крон за квадратный метр жилой площади. Это на 4% больше, чем год назад, и на 2% больше, чем в прошлом квартале. Средняя стоимость аренды квартиры за пределами Праги составляет 11 400 крон.Разумеется, арендное жилье представляет собой лишь часть жилищного сектора. Интересно сравнить приведенные выше данные и цифры со статистикой всего рынка, а также с европейскими соотношениями. По последним данным Евростата, около 6% чешских домохозяйств тратят на жилье более 40% своего дохода. Это несколько ниже среднеевропейского показателя, в то время как средний показатель по ЕС составляет 8%. Наибольшая доля доходов на жилье приходится на греков, а наиболее обеспеченными являются киприоты, ирландцы и венгры.Более низкой стоимости жилья в Чехии, вероятно, способствует тот факт, что подавляющее большинство чешских домохозяйств проживает в собственных домах. Доля жилья, занимаемого собственниками, в Чехии составляет 78%, в то время как в Германии и Австрии — только около 50%. Еще одним фактором, способствующим относительно низкой стоимости жилья в Чехии, является то, что многие чешские домохозяйства до сих пор выплачивают ипотечные кредиты с низкими процентными ставками, зафиксированными в прошлом, что изменится в ближайшем будущем, когда срок действия этих кредитов подойдет к концу. Последние данные Евростата пока не отражают этого изменения, равно как и скачок роста энергопотребления за последние шесть месяцев.Источник: remspace.cz

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