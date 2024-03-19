В каких чешских городах квартиры дешевеют, а в каких — дорожают?

Данные о стоимости жилья в Чехии Данные о стоимости жилья в Чехии Район Цена (в чешских кронах/м²) Изменение за год Тахов 37 029 -27,3% Есеник 31 748 -22,6% Страконице 38 579 -21,8% Брунтал 27 117 -21,6% Бржецлав 49 728 -16,5%

Данные о стоимости жилья в Чехии Данные о стоимости жилья в Чехии Район Цена (в чешских кронах/м²) Изменение за год Наход 43 971 13,8% Пардубице 71 685 12,2% Прага 3 130 493 12,1% Семилы 67 909 11,6% Йичин 53 221 11,3%

«Четвертый квартал прошлого года ознаменовался поворотным моментом. После четырех кварталов, когда цены на квартиры в Чехии падали, наступил их рост. Нынешняя ситуация показывает, что тенденция к снижению, которая была вызвана более года назад высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители, повышением процентных ставок и цен на строительные работы, закончилась», — говорит Петр Гана, возглавляющий отдел недвижимости и строительства компании Deloitte.Больше всего цены упали в годовом исчислении в Таховском районе, где в конце прошлого года квартиры стоили примерно на 27% меньше. В районах Есеник, Страконице и Брунтал также зафиксировано снижение более чем на 20 %.Однако в небольших районах наблюдаются более значительные колебания цен из-за ограниченного количества сделок. Из населенных пунктов, включающих региональные города, больше всего квартиры подешевели в Праге 2 и Либерце. В обоих случаях примерно на 16%.С другой стороны, квартиры стали дороже в Пардубице и Праге 3, где цены выросли на 12%. В прошлом году наибольший рост цен был зафиксирован в Находском районе — 14%.Deloitte собирает данные в рамках своего исследования Real Index, используя данные кадастровых служб, поэтому компания знает реальные цены, по которым была продана недвижимость за определенный период. Однако на статистику могут повлиять более ранние предварительные продажи новых квартир, которые регистрируются в кадастре только после того, как застройщики завершают их строительство. Таким образом, в четвертом квартале в цифры попали некоторые новостройки периода кризиса недвижимости в 2021 году.Всего фирма отслеживает 86 земельных единиц. К стандартным районам она добавляет десять пражских районов. За последний год цены упали в 46 из них, а в 40 снижение цен либо не произошло, либо было сведено на нет восстановлением рынка в конце года.Где квартиры подешевели в прошлом году (данные на 4-й квартал 2023 года)Источник: Deloitte Real IndexСамым дорогим местом традиционно остается Прага. Во всех десяти исследованных районах стоимость квартир превышает 100 000 чешских крон за квадратный метр. Средняя цена во всей столице составила 121 700 крон за квадратный метр. Типичная 70-метровая квартира обошлась покупателю в 8,5 миллиона, что примерно на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Однако именно в Праге на статистику больше всего влияют упомянутые выше продажи новостроек последних лет. Самую дешевую квартиру можно было найти в районе Соколов, где 70-метровый объект стоил около 1,5 миллиона.Где квартиры подорожали больше всего в прошлом году (данные на 4-й квартал 2023 года)Источник: Deloitte Real IndexПо мнению экспертов, снижение цен на недвижимость, которое Чехия пережила за последние два года, вернется не сразу. В том числе и потому, что растущий спрос не сопровождается слабым предложением. «Существует долгосрочный дефицит квартир. Если не произойдет ничего радикального, доступность жилья останется на том же уровне, что и сегодня», — сказал в интервью Právo Давид Крайны, владелец сети агентств недвижимости RE/MAX.Благодаря снижению процентных ставок по ипотечным кредитам Крайны не ожидает снижения спроса в этом году. Это окажет давление на цены. Например, Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka, оценивает рост цен в этом году примерно в 3%. В своем прогнозе ЧНБ ожидает роста менее чем на 5%.