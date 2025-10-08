Средняя ставка по ипотекам в Чехии снизилась до минимального уровня с апреля 2022 года
8 октября 2025
09:00
702
В начале октября 2025 года средняя ипотечная ставка в Чехии снизилась до 4,91%, что является самым низким показателем с апреля 2022 года. По сравнению с сентябрем снижение составило 0,08 процентного пункта.
Основным фактором снижения стали ипотечные кредиты с пятилетней фиксированной ставкой. В то же время средняя ставка с трёхлетней фиксацией немного выросла. Такие данные предоставлены индексом Swiss Life Hypoindex, рассчитываемым на основе предложений банков в начале каждого месяца. Методика учитывает среднюю ставку на ипотеку, покрывающую 80% стоимости недвижимости.
Октябрьское снижение стало самым значительным месячным падением с января 2025 года, когда показатель упал ещё на 0,10 процентного пункта. Главным драйвером снижения стали пятилетние фиксированные ставки: если в сентябре они составляли в среднем 5,15%, то в октябре опустились до 4,80%. Таким образом, пятилетние фиксации стали выгоднее даже по сравнению с однолетними, по которым ставка в октябре составила 4,92%.
Интересной особенностью текущей ситуации стал обратный тренд по трёхлетним фиксациям. В их случае средняя ставка выросла до 4,57%, оставаясь, несмотря на рост, наиболее выгодным вариантом на рынке.
Банки в Чехии в настоящее время применяют различные стратегии. Крупные финансовые учреждения с большим портфелем долгосрочных ипотек постепенно отказываются от предоставления скидок на процентные ставки, чтобы компенсировать рост стоимости заёмных средств. В то же время меньшие или более активные на рынке банки запускают сезонные осенние кампании, направленные на привлечение новых клиентов. Однако такие акции, как правило, ограничены по времени и часто требуют подключения дополнительных банковских продуктов.
