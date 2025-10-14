Жилье для студентов в Чехии: дефицит мест создаёт благоприятные условия для инвесторов
14 октября 2025
08:00
507
В последние годы рынок студенческого жилья стал одной из самых обсуждаемых тем на европейском рынке недвижимости.
Растущее число студентов, активизация международной мобильности и потребность в современном, доступном жилье делают этот сегмент всё более привлекательным для инвесторов. Однако даже несмотря на появление новых общежитий и кампусов, в большинстве европейских стран предложение всё ещё не успевает за спросом — и Чехия здесь не исключение.
По данным 2024 года, в чешских вузах обучается более 315 тысяч студентов, из них свыше 56 тысяч — иностранцы. При этом в стране насчитывается лишь 165 объектов студенческого проживания общей вместимостью 67 863 мест. Подавляющая часть (89 %) управляется государственными вузами, которые предоставляют 60 219 мест. Частные операторы располагают лишь 7 644 койками.
Наибольшая концентрация общежитий наблюдается в университетских центрах — Праге (28 067 мест), Брно (13 672) и Оломоуце (4 907). Но даже там спрос значительно превышает предложение: в столице на одно место приходится 2,9 студента, а в Оломоуце — 3,5.
Недостаток предложения закономерно влияет на цены. В Праге проживание в общежитии государственного университета обходится в среднем 6 030 крон в месяц, тогда как в частных резиденциях — почти 12 710 крон. В регионах жильё заметно дешевле: 4 610 крон за место в государственном секторе и около 8 790 крон в частном.
