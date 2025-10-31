ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Национальный дом на Виноградах вновь не продан. Шестая неудачная попытка

31 октября 2025
18:00
Шестой аукцион по продаже здания Национального дома в пражском районе Винограды не состоялся по административным причинам. Несмотря на внесение как минимум одного гарантийного платежа, возникли организационные сложности. Для обеспечения прозрачности Управление по представительству государства в имущественных вопросах объявило о проведении повторных торгов в ближайшее время.
Начальная цена объекта на площади Мира была установлена в 523 миллиона крон, что на 92 миллиона меньше по сравнению с предыдущими торгами. Здание, построенное в конце XIX века по проекту архитектора Антонина Турека, имеет четыре надземных и два подземных этажа. В настоящее время оно используется для проведения банкетов и культурных мероприятий.
