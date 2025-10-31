Национальный дом на Виноградах вновь не продан. Шестая неудачная попытка

Начальная цена объекта на площади Мира была установлена в 523 миллиона крон, что на 92 миллиона меньше по сравнению с предыдущими торгами. Здание, построенное в конце XIX века по проекту архитектора Антонина Турека, имеет четыре надземных и два подземных этажа. В настоящее время оно используется для проведения банкетов и культурных мероприятий.

