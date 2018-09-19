Где купить дизайнерское богемское стекло в Праге

Чехия славится своими изделиями из стекла. Богемское стекло в чешской столице можно приобрести практически на каждом углу: продавцы предлагают стеклянную посуду, бижутерию и сувениры. Особенно высокий спрос на шлифованное стекло. Тем не менее, дизайнерские стеклянные изделия – нестандартная альтернатива растиражированным коллекциям.





В Праге работает ряд галерей, где можно посмотреть и купить богемское стекло от лучших чешских дизайнеров, лимитированные коллекции известных брендов. Среди стекольных фабрик особенно выделяется Moser, которая начала работать еще в 1857 году и продолжает считаться одной из лучших в мире. Заметный игрок на этом рынке и Crystal Bohemia.



Дизайнерские предметы из стекла предлагают бренды Rony Plesl, Pelcl и Olgoj Chorchoj, которые работают как с классическими, так и с ультрасовременными формами. Если вы заинтересованы в том, чтобы купить не просто богемское стекло, а эксклюзивный продукт, смотрите наш список.





Стеклозавод Moser

Стекло Moser считается стандартом высокого качества для всего мира. Фабрика работает в Карловых Варах, а в Праге находятся два фирменных магазина. Оба расположены в центре Старого города: один работает на Староместской площади, а второй на главной улице шоппинга – На Пршикопе, 12.



Компанию Moser основал в 1857 в Карлсбаде Людвиг Мозер. Фабрике удалось удержаться на плаву, несмотря на две мировые войны и десятилетия коммунизма. А все благодаря мировой репутации, ведь за рубежом Moser считается королем стекла. Фабрика специализируется на декоративном, художественном стекле, на бокалах и стеклянной посуде, а также на гравированном стекле.





Crystal Bohemia



Стеклозавод Crystal Bohemia был основан в 1967 году как консорциум компаний по производству стекла. Эти изделия продавались по всему миру и завоевали доверие покупателей благодаря высокому качеству. В 2009 г. у завода сменился владелец, остановилось производство содержащего олово хрусталя, которое заменили экологичной обработкой стекла на станках.









В Праге продукцию завода можно найти во многих магазинах, но интереснее всего съездить на сам завод и увидеть своими глазами, как создается настоящее богемское стекло.

Dox by Qubus







Студия Cave Canem



Если вы ищете оригинальное богемское стекло, то стоит зайти в студию Cave Canem, где продается много стеклянной посуды с рисунками. Для каждого изделия предусмотрено всего несколько копий. Главный акцент в дизайне продукции студии – цвет. В производстве используются традиционные методы изготовления стекла. Работают над изделиями всего два мастера – Петра и Йиржи Кучера.



Магазин дизайнерских товаров Dox by Qubus при Центре современного искусства предлагает богемское стекло от дизайнеров, которые экспериментируют с традиционными для чехов материалами – стеклом и фарфором. Магазин открылся в 2008 г., и купить здесь можно самые разные дизайнерские предметы, в том числе вазы, миски, копилки и т.д. Если для вас важен большой выбор дизайнеров, то этот магазин не разочарует.Если вы ищете оригинальное богемское стекло, то стоит зайти в студию Cave Canem, где продается много стеклянной посуды с рисунками. Для каждого изделия предусмотрено всего несколько копий. Главный акцент в дизайне продукции студии – цвет. В производстве используются традиционные методы изготовления стекла. Работают над изделиями всего два мастера – Петра и Йиржи Кучера. Купить их изделия можно в салонах Kubista (адрес: Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1) и Futurista (адрес: Betlémské náměstí 5a, Praha 1).

Студия Rony Plesl





Рони Плесл – один из самых известных и лучших чешских дизайнеров по стеклу, который заслужил признание благодаря своим уникальным стеклянным предметам и стеклянным и каменным скульптурам. Бренд Rony Plesl появился в 2002 г., а через три года начала работать и сама студия.









Изюминка Плесла в том, что он работает с урановым стеклом. С этим материалом сейчас имеет дело всего несколько стеклозаводов в Европе. Помимо собственного производства, дизайнер помогает фабрикам создавать эксклюзивные коллекции. Выставки Плесла регулярно проходят в Европе и за рубежом. В Праге его изделия продают в магазине галереи DOX, в магазинах Kubista, Futurista Universum, Modernista. Можно заглянуть и в саму студию Rony Plesl Studio (адрес: Šaldova 1/219, Praha 8).

Студия Olgoj Chorchoj





Студия появилась в 1990 г. и стала широко известной благодаря инновационному дизайну стекла. Olgoj Chorchoj не ограничивается несколькими позициями ассортимента, а предлагает много интересного: и посуду, и украшения, и предметы интерьера. Адрес студии: Libeňský ostrov 1555, Praha 8.



