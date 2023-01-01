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Пражский сайт, где отдают вещи в дар. Посмотрите, вдруг там что-то нужное

Пражский сайт, где отдают вещи в дар. Посмотрите, вдруг там что-то нужное

Партнер рубрики:
Влада Mаршева
23 марта
11:10
24326
Для жителей Праги есть специальный сайт, на котором люди предлагают отдать всевозможные вещи в дар. Кроме того, доступно и приложение для мобильных телефонов.

Пражский сайт, где отдают вещи в дар. Посмотрите, вдруг там что-то нужное

Прага открыла специальный сайт для жителей столицы, на котором они могут передавать друг другу ненужные вещи. Через эту услугу люди могут бесплатно дарить любые предметы: от колясок б/y и посуды до техники и тренажеров. Желающим нужно только приехать и забрать их. 

«Мы надеемся, что пражане будут пользоваться новым сервисом, и что это поможет защитить окружающую среду, кошельки и место в мусорных баках», – прокомментировала советник по окружающей среде Яна Пламинкова еще при открытии сервиса.

Речь идет об очередном проекте, цель которого – препятствовать образованию нового мусора. Реализует проект комитет охраны окружающей среды при пражском магистрате.

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