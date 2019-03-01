Аутлет POP Airport открывает новый сезон шопинга: скидки до 70%

Единственный аутлет премиум-класса в Чехии POP Airport открывает новый сезон шопинга «Весна – лето 2019». В дополнение к аутлетовым ценам некоторые бренды предоставят покупателям дополнительные скидки на новые коллекции.

В пражском аутлете Premium Outlet Prague Airport представлены такие всемирно известные модные бренды, как Gucci, Karl Lagerfeld, Dolce&Gabbana, Valentino, Prada, Lacoste, Trussardi, Bogner, Nike, Adidas, Geox и многие другие. Скидки в POP Airport на указанные марки (и не только) составляют от 30% до 70%. В торговом комплексе насчитывается более 70 бутиков.

Основное преимущество Premium Outlet Prague Airport – соседство с пражским аэропортом имени Вацлава Гавела. Приобрести качественную одежду по низким ценам тут могут не только жители Праги, но и туристы. Для посетителей торгового центра предусмотрен ряд сервисных услуг – справочно-информационный центр, где можно получить консультацию по интересующим вопросам, камера хранения багажа, бесплатный Wi- Fi, обмен валют, сервис вызова такси, а также прямо здесь можно легко и без очередей оформить возврат НДС (TaxFree). Кроме того, в комплексе размещено информационное табло с расписанием авиарейсов пражского аэропорта и временем вылета и прилета.

Если вы едете на автомобиле, время в пути из центра города займет не более 25 минут, из аэропорта – 3 минуты. Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки «Станция метро «Боржиславка») или № 322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№ 319, 322 и 312.

Площадь уникального по формату и архитектуре торгового комплекса POP Airport составляет свыше 30 тыс. кв. метров. С поиском свободного места на парковке у посетителей пражского аутлета точно не будет проблем – в общей сложности у центра более 2 400 парковочных мест.

Если вы устали от покупок и хотите отдохнуть, в торговом комплексе для этого есть все условия. Выпить чашечку капуччино или эспрессо вам предложат в кофейнях Starbucks Coffee, Fellows, Flo Café. Изысканную итальянскую кухню оценят гурманы, посетившие ресторан La Pasteria, рассчитанный на 170 мест. В меню ресторана Šalanda – блюда традиционной чешской кухни, например «Свичкова», мясо с кнедликами или гуляш. Насладиться прекрасным видом и понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов можно на террасе на верхнем этаже здания.

Получить удовольствие от шопинга премиум-класса по выгодным ценам в уникальном торговом центре, вкусно поесть, прогуляться по красивому комплексу, внутренний интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, вы можете каждый день с 10:00 до 20:00.