Нешуточная неделя скидок в аутлете премиум-класса POP Airport

С 1 по 7 апреля в аутлете POP Airport скидки будут достигать 70%, и это совсем не первоапрельские шуточки. Где, что, как и почем — узнаете из нашего материала.

Вы только представьте: на площади свыше 30 тысяч квадратных метров собрано более 70 бутиков, в каждом из которых ни на один день не прекращаются скидки. Мечта, подумаете вы? А вот и нет! Это Premium Outlet Prague Airport, и это реальность.

В уникальном по архитектуре и формату торговом комплексе POP Airport к тому же периодически проходят недели дополнительных скидок. Да, вы все поняли правильно: и без того низкие аутлетовские цены становятся еще ниже. На очереди неделя нешуточных скидок: с 1 по 7 апреля они будут достигать 80%!

Мы собрали для вас большую часть специальных предложений нешуточной недели скидок в POP Airport, вот только некоторые из них:

1. в Desigual скидки достигают 30% — акция уже началась;

2. в Piquadro можно купить чемодан со скидкой в 50% (акция распространяется на некоторые товары);

3. в магазине Quiksilver при покупке двух вещей скидка составляет 20%, трех — 30%, четырех — 40%;

4. в Corso Roma цены на некоторые предложения из новой коллекции снижены на 50%;

5. в магазине Bohemia Crystal предусмотрен презент каждому покупателю, совершившему покупку более чем на 500 крон;

6. в Salamander — 40%;

7. в Frankie Morello 50% скидки на мужские свитеры, ремни и кошельки;

8. в Hexis зимняя коллекция со скидкой в 80%, а при покупке двух вещей из новой коллекции цена снижается на 60%;

9. Beauty Box от Дженнифер Лопес (Inglot) со скидкой в 50%;

10. наконец, специальное предложение: во Flocafe при заказе одной чашки кофе вы получите вторую в подарок.

Получить удовольствие от шопинга премиум-класса по выгодным ценам в уникальном торговом центре, вкусно поесть, прогуляться по комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, вы можете каждый день с 10:00 до 20:00. Кстати, с террасы на верхнем этаже здания можно понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество парковочных мест — почти две с половиной тысячи.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.

Желаем вам хороших покупок!

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