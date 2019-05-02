Лучшие бренды пражского аутлета POP Airport. Часть 1

Armani Jeans
Сложно найти человека, который не слышал о модной империи Джорджо Армани. Она ведет свою историю с 1975 года и сегодня включает целое семейство брендов: наряду с Giorgio Armani это Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и ряд других. Армани — это не только одежда, но и аксессуары, ювелирные изделия, парфюмерия, косметика и даже товары для дома. Каждая вещь у Армани выполнена из дорогих, роскошных материалов и является эталоном стиля и утонченности.
Для тех, кто ценит стиль Армани, но пока не готов носить строгие и элегантные костюмы, предназначена линия одежды Armani Jeans. Она рассчитана на людей от 18 до 30 лет (хотя в этом, конечно, есть доля условности) и, как следует из названия, на любителей денима. Armani Jeans — наиболее демократичная линия итальянского модного дома, в том числе по цене, но это не значит, что она уступает «старшим сестрам» в качестве, ведь кредо Армани — наивысшее качество при производстве любой вещи.
В коллекции, помимо одежды, представлены обувь и аксессуары (сумки, ремни, головные уборы).
Бренд Armani Jeans вы можете найти в магазине EXX fashion.
Calvin Klein
Кельвин Кляйн показал миру, что джинсы — это стильно и сексуально, вывел нижнее белье на передовую моды и создал одежду унисекс. Смелый и талантливый американский модельер первым задействовал в рекламе белья полуобнаженных мужчин и догадался придать эротический подтекст рекламе джинсов. Теперь широкие резинки с надписями, придуманные Кляйном, можно встретить у множества брендов (но оригинал — только один), а деним Calvin Klein неизменно популярен по обе стороны Атлантического океана.
Calvin Klein — один из самых узнаваемых брендов на земле, и среди его поклонников множество звезд. Во многом благодаря Кельвину Кляйну США из периферии превратились в центр мировой моды.
Сегодня под брендом также выпускаются парфюмерия и декоративная косметика, обувь, солнцезащитные очки и товары для дома.
Продукция Calvin Klein представлена в магазине Corso & Roma.
Frankie Morello
Бренду, основанному в Милане стилистами Маурицио Модикой и Пьерфранческо Джильотти, в этом году исполняется 20 лет, что по меркам мировой моды можно считать юностью. Дизайнеры марки относятся к моде соответственно ее возрасту — со здоровой долей иронии и эпатажа.
Начав с яркой мужской одежды с авангардными принтами и провокационными надписями, теперь компания Frankie Morello также выпускает женскую коллекцию, аксессуары и даже детские игрушки. Важная часть коллекций бренда — джинсы: более сдержанные, чем остальные вещи, но выполненные с тем же вниманием к деталям, что и самые обсуждаемые модели.
В списке поклонников марки — Леди Гага, Рианна, Лили Аллен, Сара Джессика Паркер, Мик Джаггер, Кайли Миноуг и другие знаменитости.
Бренд Frankie Morello вы можете найти в одноименном магазине.
Jacob Cohen
В центре внимания этой основанной в 1985 году марки — деним. Философия Jacob Cohen заключается в том, что джинсы перестали быть рабочей одеждой и достойны стать любимым предметом гардероба. Дизайнеры экспериментируют с тканями, фактурами и расцветками, используют качественную фурнитуру — заклепки и пуговицы, покрытые тонким слоем серебра. В авторских коллекциях — только натуральные ткани и красители. В ассортименте Jacob Cohen можно найти узкие брюки-слим, джинсы прямого кроя с градиентным узором, чиносы, классические бермуды и экзотику вроде жилетов из денима в горошек.
Одежда бренда представлена в магазине Suprimo.
Moschino
Аппликации в виде яичницы, медведей или столовых приборов, принты в стиле известных логотипов, надписи вроде «Дорогой жакет» или «Талия, стоящая денег» — во всем этом проявлялось ироничное отношение к моде легендарного основателя бренда Франко Москино. Все свои коллекции, от первой до последней, он наполнял социальным и политическим контекстом. С 2013 года традиции Москино продолжает нынешний креативный директор марки Джереми Скотт.
Сейчас бренд представлен тремя линиями: Moschino, Moschino Cheap & Chic и Love Moschino. Компания выпускает мужские, женские и детские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, нижнее белье, купальники и парфюмерию.
Яркие и небанальные вещи этого бренда ждут вас в магазине Pietro di Martini.
Кстати, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, которые можно купить с экстраскидками до 70%. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.
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Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.
Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.