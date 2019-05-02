Лучшие бренды пражского аутлета POP Airport. Часть 1

В новом пражском аутлете Premium Outlet Prague Airport представлено более 200 мировых брендов премиум-класса. Даже просто перечислить их все за один раз было бы утомительно, поэтому мы поступим иначе: расскажем о самых главных марках в серии материалов. В первой пятерке наших героев — Armani Jeans, Calvin Klein, Frankie Morello, Jacob Cohen и Moschino. Кстати, на некоторые товары этих брендов сейчас действуют дополнительные скидки.

Armani Jeans

Сложно найти человека, который не слышал о модной империи Джорджо Армани. Она ведет свою историю с 1975 года и сегодня включает целое семейство брендов: наряду с Giorgio Armani это Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и ряд других. Армани — это не только одежда, но и аксессуары, ювелирные изделия, парфюмерия, косметика и даже товары для дома. Каждая вещь у Армани выполнена из дорогих, роскошных материалов и является эталоном стиля и утонченности.

Для тех, кто ценит стиль Армани, но пока не готов носить строгие и элегантные костюмы, предназначена линия одежды Armani Jeans. Она рассчитана на людей от 18 до 30 лет (хотя в этом, конечно, есть доля условности) и, как следует из названия, на любителей денима. Armani Jeans — наиболее демократичная линия итальянского модного дома, в том числе по цене, но это не значит, что она уступает «старшим сестрам» в качестве, ведь кредо Армани — наивысшее качество при производстве любой вещи.

В коллекции, помимо одежды, представлены обувь и аксессуары (сумки, ремни, головные уборы).

Бренд Armani Jeans вы можете найти в магазине EXX fashion.

Calvin Klein