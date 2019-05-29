10 заповедей успешного шопинга

Как уйти из магазина с желанными покупками и хорошим настроением, а не с больной головой и дырой в бюджете? Читайте десять не слишком серьезных, но однозначно полезных советов.

1. Спонтанность – наше все. Рисуя в голове картинку в мельчайших деталях, вы обрекаете себя на разочарование: актуально и для финала «Игры престолов», и для покупок.

2. Место имеет значение. Трудно найти хорошие магазины там, где их нет. Мы знаем, где они точно в наличии — в пражском аутлете Premium Outlet Prague Airport. Более двухсот брендов на любой вкус, от Nike и Gant до Fendi и Prada, с постоянными скидками в 30, 50 или 70%. Иногда бывают дополнительные акции — не пропустите.

3. Умные мыслят одинаково, а одеваются по-разному. POP закупает товары малыми партиями и выбирает те, что предназначены на импорт. Шансы встретить «клона» на улицах Праги минимальны — больше гарантий даст только личный портной. Кстати, о кутюрье: аутлеты Karl Lagerfeld, Trussardi и Frankie Morello представлены лишь в этом уникальном комплексе.

4. Невидимые деньги быстро тратятся. Не хотите потратить лишнего — платите наличными. Хорошая новость: в POP есть банкоматы. Всегда можно снять еще и еще.

5. Шопингу время, потехе час. Не забывайте о перерывах: подзарядите телефон, подключитесь к интернету и отдохните за чашечкой кофе в Старбаксе, Coffee Fellows или во Flocafé. Посмотрите серию «Династии», «Хорошей жены» или «Queer Eye» — прилив сил и вдохновения обеспечен.

6. Бог троицу любит. Берите в примерочную вещь в трех размерах: вашем обычном, на один меньше и больше.

7. Вживитесь в образ. Присядьте в брюках, потянитесь в юбке, а лучше – исполните тройной аксель. Будущий комфорт в ваших руках.

8. Перемены не кусаются. Никто не обвинит вас в измене, если вы всегда носили белье Lisca, а теперь заглянете, например, в Palmers.

9. Шопинг — не ваш любимый вид спорта? POP предлагает многоборье: после забега с препятствиями можно понаблюдать с террасы за взлетом и посадкой самолетов, а оттуда и до настоящего путешествия недалеко. Буквально: пражский аэропорт в пяти минутах езды.

10. Долой пакеты. Купите новую сумку, а лучше — чемодан. Складывайте покупки в него и отправляйтесь прямиком в путешествие. Bon voyage!

Кстати, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, которые можно купить с экстраскидками. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.

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