Сладкий уик-энд в POP Airport с главной блондинкой Голливуда

Любители шоколада, на старт, внимание, марш! Вскоре пражский премиум-аутлет POP Airport заполнят божественные запахи настоящего шоколада и конфет высшего качества. И это еще не все: вы сможете сфотографироваться с восковой фигурой самой известной (и самой сладкой) блондинки Голливуда.

POP Airport, стильный аутлет возле аэропорта Вацлава Гавела, ежедневно предлагает скидки от 30 до 70% в своих 70 магазинах. С 5 по 7 июля его специальным гостем станет производитель шоколада Chocotopia, известный жителям и гостям чешской столицы благодаря фирменному бутику, кофейне и музею шоколада в самом сердце Праги и, что немаловажно, музею восковых фигур и легенд Гревен!

Прямо оттуда в POP Airport всего на три дня привезут восковую фигуру непревзойденной красавицы и иконы моды, которая была неравнодушна к покупкам и сладостям: исторические фото сохранили память о том, как после многочасовых съемок она заходила в одну из кондитерских Беверли-Хиллз, чтобы отведать мороженого с горячим соусом из шоколада.

Кстати, волосы восковой скульптуры самой известной блондинки Голливуда пахнут любимым парфюмом звезды. Сможете ли вы его узнать?

Однако вернемся к шоколаду. Запах имеет значение, но будем честны: вкус прежде всего. Вкусовым рецепторам в эти три дня скучать не придется — Chocotopia устроит в POP Airport дегустацию самых изысканных сортов. По всему аутлету будет прогуливаться представительница шоколадного бренда и предлагать желающим попробовать сладости, и понравившиеся вы сможете купить прямо здесь. Не пропустите сладкий уик-энд! Тем, кто переживает за фигуру, напоминаем, что шопинг — это не только творчество, но и спорт: вы заслужили сладкую награду и без проблем сожжете в POP Airport избыток калорий.

Прогуляться по уникальному торговому комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, можно каждый день с 10:00 до 20:00. Кроме того, с террасы на верхнем этаже здания открывается захватывающий вид на взлет и посадку самолетов в аэропорту Вацлава Гавела.

Кстати, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра. Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта— три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.



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