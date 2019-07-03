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Длинный уик-энд в POP Airport: три дня невероятных скидок и не только

Длинный уик-энд в POP Airport: три дня невероятных скидок и не только

Info Portal 390 0
Новый пражский аутлет POP Airport каждый день предлагает своим гостям товары премиум-класса по выгодным ценам, но лишь в длинный уик-энд с 5 по 7 июля посетителей ждут дополнительные скидки до 70%.
Длинный уик-энд в POP Airport: три дня невероятных скидок и не только

Только представьте: цены на весь свой ассортимент уменьшат вдвое Trussardi, Kennet Street, Karl Lagerfeld и Harmont & Blaine, а Hexis — на целых 60%. В бутиках Frankie Morello и Adidas дополнительные скидки составят 30-50%, Regatta — до 70%, Lacoste — до 60%, Delsey — до 50% на все товары. Поклонники бренда Marina Militare смогут приобрести некоторые изделия со скидкой до 70%, Quiksilver и Outly — до 50%. Наконец, марка Blažek проведет тотальную распродажу коллекции «весна-лето», а Ecco предложит скидку в 50% на вторую пару обуви.

Напомним, что в эти дни специальным гостем POP Airport станет производитель шоколада Chocotopia, известный жителям и гостям чешской столицы благодаря фирменному бутику, кофейне и музею шоколада, а также музею восковых фигур и легенд Гревен в самом сердце Праги. Прямо оттуда в аутлет на три дня привезут восковую фигуру самой известной блондинки Голливуда — не упустите шанс сфотографироваться с легендой. Кроме того, Chocotopia устроит в POP Airport дегустацию самых изысканных сортов шоколада с возможностью тут же купить сладости, которые придутся по вкусу. 

Прогуляться по уникальному торговому комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, можно каждый день с 10:00 до 20:00. Кроме того, с террасы на верхнем этаже здания открывается захватывающий вид на взлет и посадку самолетов в аэропорту Вацлава Гавела. И, что немаловажно, в POP Airport прохладно даже в самый жаркий день.

Каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра. Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.  Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта— три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.
 

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Темы
шоппинг Прага аэропорт Прага скидки
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