Роскошь и качество по ценам аутлета? Это не мечта, это POP!

Интересуетесь модой, любите качество и стиль? Ищете место, где можно с комфортом купить вещи мировых и чешских брендов по выгодным ценам? Ваш выбор — Premium Outlet Prague Airport, современный торговый центр, где под одной крышей собраны более 70 магазинов и 200 брендов премиум-класса с постоянными скидками от 30 до 70%.

Порадуйте себя шопингом в самом красивом торговом комплексе Чехии. В POP представлены люксовые марки Karl Lagerfeld, Prada, Versace и Fendi, такие всемирно известные бренды, как Adidas, Nike и Gant, и широкий выбор оригинальных лейблов, которые вы не найдете в другом месте — в их числе Hexis, Bogner, The Hat, Elena Salvo и Jitka Klett.

Ассортимент POP Airport не ограничивается одеждой. Загляните за обувью в магазины Salamander, Ecco, Geox или в Corso Roma — единственный бутик этой марки за пределами Италии. В магазинах Krups, Tefal и Rowenta можно купить товары для дома, а дети придут в восторг от легендарных британских игрушек Hamleys.

Йиржи Морстадт, директор Czech Fashion Week, конкурса Top Model of the Year и других проектов из мира моды:

«Мне очень понравился аутлет. POP Airport с его архитектурой — место, куда ездят не только ради шопинга. Кафе, комфорт, обслуживание, парковка — это огромные плюсы, а в представленных здесь магазинах каждый найдет что-то на свой вкус и кошелек».

POP Airport расположен всего в пяти минутах от аэропорта Вацлава Гавела, и теперь добраться до аутлета из пражской воздушной гавани можно не только на такси или собственном автомобиле, но и на бесплатном автобусе-шаттле, который ходит каждые 20 минут . Проведите время в ожидании полета с чашкой хорошего кофе в Starbucks, Flocafe или Coffee Fellows. В POP Airport есть табло, на котором можно отслеживать рейсы, а с террасы открывается впечатляющий вид на взлет и посадку самолетов.

Ольга Русакова, модельер, главный редактор журнала Mercury's​:

«Аутлет комфортный, удобный, с великолепным дизайном и отличными ценами. Я часто приезжаю сюда одна или с друзьями, чтобы походить по магазинам, выпить кофе на террасе и насладиться видом».

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»).

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.

Приезжайте в самый красивый торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги. Мы вас ждем!

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