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Чешские сайты, помогающие сэкономить: купоны, скидки, кешбэк

Чешские сайты, помогающие сэкономить: купоны, скидки, кешбэк

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Подборка сайтов, чтобы выгодно отдохнуть на выходных, скупиться в супермаркете и даже приобрести новую технику.
Чешские сайты, помогающие сэкономить: купоны, скидки, кешбэк

►Slevomat.cz

Cюда часто всего заходят, чтобы получить скидки на развлечения (такие как боулинг, бассейн и другие), а также на путешествия. Если хотите куда-то поехать на выходные, то скидки на апартаменты следует поискать именно здесь.

Работает это так — вы покупаете и оплачиваете ваучер онлайн в Slevomat, а далее показываете его в выбранном месте. Чаще всего, чтобы использовать ваучер, надо бронировать посещение места или мероприятия заранее. 

Slevomat также иногда публикует ваучеры на покупку продуктов и даже техники. Удобно здесь также покупать разные подарочные сертификаты в подарок.


►Kupi.cz

Здесь найдете онлайн-версии брошюр со скидками от крупнейшних супермаркетов (Tesco, Billa и др.), а также от аптек, мебельных магазинов и техники. Словом, если у магазина регулярно выходят спецпреждложения, то тут они, скорее всего, тоже будут.

На сайте можно искать отдельные продукты и смотреть, в каких магазинах сейчас есть на них скидка.

►Tipli.cz

Расширение можно подключить к своему браузеру и сразу видеть, если ли на выбранном сайте предложения от Tipli. Есть как кэшбек, так и скидочные купоны. Подключено очень много популярных онлайн-магазинов, включая AliExpress.

Накопив определенную сумма на кешбэке, деньги можно потом вывести на свой счет. Скидочные купоны можно применять сразу.

Подобным образом работают сайты vratnepenize.cz и plnapenezenka.cz. Также спросите об услуге cashback в своем банке и на каких условиях ее могли бы вам активировать. Иногда можно получить кэшбэк, просто расплачиваясь картой в вашем супермаркете! У некоторых банков бывают предложения на ограниченное количество магазинов по категориям.

 

Другие подобные сайты

►kuponka.cz — Предлагают актуальные на сегодня скидочные купоны.

►slevkupectvi.cz — Книги на чешском со скидкой.

►vykupto.cz — Есть скидки на туры, краткосрочную аренду апартаментов для отдыха.

►meslevy.cz — Самые разные скидки по категориям.

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