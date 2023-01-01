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5 лучших секонд-хендов и винтажных магазинов в Праге

5 лучших секонд-хендов и винтажных магазинов в Праге

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
14 марта
12:32
16269
Столица Чехии — одно из самых подходящих мест, чтобы охотиться за винтажными и просто качественными вещами из секонд-хендов. Выбор большой, и набрести на хороший секонд-хенд можно даже случайно. Вполне возможно, что первый такой магазинчик прячется за углом в вашем районе!

5 лучших секонд-хендов и винтажных магазинов в Праге

Сегодня мы расскажем о самых известных местах и сетях магазинов, чтобы вы могли составить целый шопинг-маршрут: от консервативных и доступных вариантов до смелых и более дорогих.
 

Textile House

Сеть магазинов б/у одежды, которая представлена не только в Праге, но и по всей Чехии. Бывают дополнительные акции и скидки в некоторые дни. Если постараться, можно отхватить хорошую вещь — пальто, пиджак, куртку и т. д. — всего за 50 крон. 

Филиалы магазинов большие, и вещи там представлены базовые и чаще простые: одежда, обувь, бытовой текстиль, недорогие аксессуары и сумки. Подойдет, чтобы недорого одеть ребенка и без труда найти что-то простое, например белые футболки.

Тем, кто ищет что-то необычное, лучше обратить внимание на более дорогие и оригинальные винтажные магазины. Тем не менее, несмотря на дешевизну и повсеместную распространенность, покупать одежду в Textile House не стесняется даже журнал Vogue. Это верный признак, что стиль можно найти везде!

Textile House в журнале Vogue. Источник изображения

Thrift Store

Этот магазин высоко оценил TripAdvisor. Здесь вы найдете не только одежду, но и приятные мелочи для души, чехлы для телефонов, книги и даже товары для детей и домашних любимцев. В некоторых магазинах можно присмотреть бытовые приборы и посуду.

Thrift Store — как уютная мини-барахолка, где нужно искать интересные вещи, и, если удастся обнаружить что-то редкое, счастью не будет предела. Например, вы можете найти там старую музыкальную шкатулку, картину или винил. Кроме того, магазин принимает пожертвования от посетителей, так что если вам надоела какая-то вещь, то вместо того, чтобы выкидывать, вы можете ее  отдать.

В Праге есть три таких магазина, а найти их можно по указанным адресам на сайте.

1981 Secondhand

Комиссионный магазин с уникальными винтажными вещами. Однако это не то место, куда стоит идти ради экономии, так как цены здесь напоминают обычные магазины. Вы сможете найти здесь качественные дорогие бренды б/у. С некоторой одеждой можно ознакомиться на удобном сайте, прицениться заранее и даже заказать что-то онлайн.

Есть кастомизированные вещи, оригинальная одежда 90-х, 80-х и так далее. Идеально для тех, кому не хватает того, что предлагает масс-маркет.

 

Адрес: Oldřichova 427/31, 128 00 Praha 2-Vinohrady

5. Avenue

Бутик 5th Avenue предлагает одежду и аксессуары от ведущих мировых дизайнерских брендов. В бутике вы найдете такие бренды, как Escada, Burberry, Miu Miu, Prada, Armani, Calvin Klein, Michael Kors, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Salvatore Ferragamo и многие другие.

Винтажный бутик не ограничивается брендовой одеждой. У него есть филиалы с менее дорогими б/у марками. 

 

Адрес: K Brusce 9, Prague 6

Trash vintage shop

Это место — наша личная находка, поэтому выдаем вам его по секрету. Магазинчик открылся совсем недавно, а внутри вас встретит прекрасная атмосфера с легкой ноткой китча. Много одежды «как с маминого и папиного плеча», настоящих винтажных вещей: кожаные куртки, платья, сумки, качественная и актуальная обувь. Если в вас есть бунтарский дух и вы любите отхватить что-нибудь оригинальное, например кожаную куртку, как у Джонни Деппа из фильма «Плакса», то это место для вас. 

Адрес: Roháčova 146/11, 130 00 Praha 3-Žižkov


 

Пишите в комментариях, есть ли у вас любимые винтажные и б/у магазины в Праге.

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