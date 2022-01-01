Блошиные рынки в Праге и в округе: где купить чешский антиквариат и просто приятные мелочи

Нужно что-то продать или, наоборот, купить что-то старинное, винтажное или даже едва использованное? Посетите блошиные рынки, где вы гарантированно найдёте редкие интересные вещи.

U Elektry

(бывший блошиный рынок «На Колбенке», переехавший на новое место)

Самый большой блошиный рынок в Праге — здесь продают все: от продуктов до старинных предметов антиквариата. В это место приезжают как «охотники за древностями», так и желающие отхватить какой-либо бытовой предмет подешевле. Для любителей атмосферы 90х — многие вещи разложены прямо на земле, над оформлением и «маркетингом» никто особо не задумывается, все просто и понятно, можно торговаться.

Вход стоит 30 крон, дети и люди с ограниченными возможностями могут пройти бесплатно. Плата за парковку составляет 90 крон для автомобиля и 50 крон для мотоцикла. Парковка находится прямо на территории и почти такая же большая, как и сам рынок. Если хотите прийти со своими вещами, чтобы продать, то лучше ознакомиться с ценником заранее на сайте — самое дешевое место стоит от 150 крон.

Время работы: суббота и воскресенье с 6:00 до 14:00. Однако ожидайте, что чем лучше будет погода в эти выходные, тем больше людей захочет приехать. Здесь действует «блошиное» правило: приходить за лучшим товаром утром или утром.

Ассортимент: абсолютно все (игрушки, антиквариат, продукты питания, канцтовары, мебель, аксессуары для дома, постельное белье, посуда, текстиль), кроме животных, оружия и алкоголя.

Адрес: U Elektry 7, 190 00 Praha 9

Heřmaňák

Здесь вас встретит уютная атмосфера! На этот блошиный рынок приходят не только за одеждой, аксессурами, виниловыми пластинками — тут продаются домашние овощи с огорода, варенье и даже растения. На рынок можно попасть и в качестве продавца — для этого надо зарегистрироваться, но места быстро заканчиваются из-за сравнительно небольшой площади рынка.

Ассортимент: аксессуары всех видов — одежда, аксессуары, игрушки, антиквариат, продукты питания, канцтовары, тарелки, аксессуары для дома, посуда, книги и т.д.

Время работы: Последняя суббота месяца с 9:00

Адрес: Řezáčovo náměstí, Praha 7

Bleší trhy Středočeský kraj Buštěhrad

Буштеград — небольшой городок за Прагой, где вы найдете не только местные достопримечательности, но и местный блошиный рынок. Имеет смысл сюда заехать не только за покупками, но и чтобы посмотреть на живописные улочки и некоторые туристические места.

На барахолку люди свозят старую электронику, мебель, предметы быта и одежды.

Время работы: 7:00 - 12:00 по пятницам в определенные недели, точное расписание можно посмотреть здесь

Адрес: Kladenská 683/72, Buštěhrad (за Прагой). Расположен в 19 км северо-западнее Праги и в 5 км к востоку от административного центра района г. Кладно. Большое количество автобусов, едущих из Кладно и Прагу, останавливаются прямо в городе. В направлении Праги есть прямые линии до: Надражи Велеславин и Зличин.​

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